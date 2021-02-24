Депутат заявил, что любые успехи России становятся мишенью для провокаций
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций, тем более "неубиваемый факт" ее лидерства в борьбе с коронавирусом, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ России, заявил, что за рубежом против достижений России ведется целенаправленная информационная кампания. В частности, отметил президент, под сомнения ставятся успехи России в борьбе с коронавирусом.
"Любые успехи России – военные, дипломатические, политические – становятся мишенью для информационных провокаций. Но история борьбы с пандемией – слишком показательный успех, слишком заметный и должен бы выбиваться из всех теорий заговоров. Такие успехи случаются раз в столетие", - цитирует пресс-служба фракции Шхагошева.
По мнению парламентария, признание российских ученых лучшими, а созданных ими вакцин спасительными для человечества является невыполнимой миссией для Запада.
"Несложно представить мировые дифирамбы, если бы первыми вакцину создали, к примеру, Соединённые Штаты. Поэтому поиск провокаций времен холодной войны против такого неубиваемого факта лидерства России требует большой игры, хотя игра в одни ворота – это уже проигрыш", - добавил депутат.
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