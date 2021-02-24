https://ria.ru/20210224/provokatsii-1598822026.html

Депутат заявил, что любые успехи России становятся мишенью для провокаций

Депутат заявил, что любые успехи России становятся мишенью для провокаций

Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций, тем более "неубиваемый факт" ее лидерства в борьбе с коронавирусом, считает первый... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:02

2021-02-24T18:02

2021-02-24T18:02

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

адальби шхагошев

госдума рф

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций, тем более "неубиваемый факт" ее лидерства в борьбе с коронавирусом, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ России, заявил, что за рубежом против достижений России ведется целенаправленная информационная кампания. В частности, отметил президент, под сомнения ставятся успехи России в борьбе с коронавирусом.По мнению парламентария, признание российских ученых лучшими, а созданных ими вакцин спасительными для человечества является невыполнимой миссией для Запада."Несложно представить мировые дифирамбы, если бы первыми вакцину создали, к примеру, Соединённые Штаты. Поэтому поиск провокаций времен холодной войны против такого неубиваемого факта лидерства России требует большой игры, хотя игра в одни ворота – это уже проигрыш", - добавил депутат.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, адальби шхагошев, госдума рф, единая россия, владимир путин