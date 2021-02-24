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Депутат заявил, что любые успехи России становятся мишенью для провокаций
Депутат заявил, что любые успехи России становятся мишенью для провокаций
Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций, тем более "неубиваемый факт" ее лидерства в борьбе с коронавирусом, считает первый... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:02
2021-02-24T18:02
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
адальби шхагошев
госдума рф
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций, тем более "неубиваемый факт" ее лидерства в борьбе с коронавирусом, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ России, заявил, что за рубежом против достижений России ведется целенаправленная информационная кампания. В частности, отметил президент, под сомнения ставятся успехи России в борьбе с коронавирусом.По мнению парламентария, признание российских ученых лучшими, а созданных ими вакцин спасительными для человечества является невыполнимой миссией для Запада."Несложно представить мировые дифирамбы, если бы первыми вакцину создали, к примеру, Соединённые Штаты. Поэтому поиск провокаций времен холодной войны против такого неубиваемого факта лидерства России требует большой игры, хотя игра в одни ворота – это уже проигрыш", - добавил депутат.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, адальби шхагошев, госдума рф, единая россия, владимир путин

Депутат заявил, что любые успехи России становятся мишенью для провокаций

18:02 24.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций, тем более "неубиваемый факт" ее лидерства в борьбе с коронавирусом, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ России, заявил, что за рубежом против достижений России ведется целенаправленная информационная кампания. В частности, отметил президент, под сомнения ставятся успехи России в борьбе с коронавирусом.
"Любые успехи России – военные, дипломатические, политические – становятся мишенью для информационных провокаций. Но история борьбы с пандемией – слишком показательный успех, слишком заметный и должен бы выбиваться из всех теорий заговоров. Такие успехи случаются раз в столетие", - цитирует пресс-служба фракции Шхагошева.
По мнению парламентария, признание российских ученых лучшими, а созданных ими вакцин спасительными для человечества является невыполнимой миссией для Запада.
"Несложно представить мировые дифирамбы, если бы первыми вакцину создали, к примеру, Соединённые Штаты. Поэтому поиск провокаций времен холодной войны против такого неубиваемого факта лидерства России требует большой игры, хотя игра в одни ворота – это уже проигрыш", - добавил депутат.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАдальби ШхагошевГосдума РФЕдиная РоссияВладимир Путин
 
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