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Эксперт назвал возможные сценарии ситуации с протестами в Грузии
Эксперт назвал возможные сценарии ситуации с протестами в Грузии
Протесты в Грузии, активизировавшиеся после ареста оппозиционного политика Ники Мелии, будут расширяться, страна стоит на пороге политической дестабилизации,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:48
2021-02-24T10:48
россия
георгий гахария
ираклий гарибашвили
михаил саакашвили
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Протесты в Грузии, активизировавшиеся после ареста оппозиционного политика Ники Мелии, будут расширяться, страна стоит на пороге политической дестабилизации, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.Суздальцев объяснил, что сейчас в стране есть своеобразный "политический треугольник", подпитывающий дестабилизацию. На одной из вершин, по его мнению, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, "который фактически является "серым кардиналом", который сильно влияет на политический расклад в республике". "Он, как Карабас-Барабас, манипулирует марионетками как хочет. Угомонить его практически невозможно, для этого нужно согласие крупных держав - примерно так решили проблему с известным олигархом (Владимиром) Плахотнюком в Молдавии, но там участвовали РФ, США и ЕС. Иванишвили сейчас играет роль "Плахотнюка", может, даже более влиятельного", - полагает эксперт.Другая вершина треугольника, по его словам, - это националисты. "Партия, которую создавал еще Михаил Саакашвили. Их активизация связана с тем, что они очень ждут поддержки Вашингтона. Избрание Джо Байдена стало стимулом для них. И третья проблема - это сама "Грузинская мечта", которая стала в последние годы довольно рыхлой. Ранее она была объединена против Саакашвили, но на одном протестном потенциале партию не построишь, у них нет идеологии никакой, кроме принципа "любой, кроме Саакашвили", - отметил Суздальцев.По его словам, "вся эта система начинает рушиться".
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/gruziya--1598684209.html
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россия, георгий гахария, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт назвал возможные сценарии ситуации с протестами в Грузии

10:48 24.02.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники лидера оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия
Сторонники лидера оппозиционной партии Грузии Единое национальное движение (ЕНД) Никанора Мелия - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Протесты в Грузии, активизировавшиеся после ареста оппозиционного политика Ники Мелии, будут расширяться, страна стоит на пороге политической дестабилизации, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.
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"Мирного процесса не будет. Премьер-министр предложил вступить в диалог, но он воспринимается как враг, поэтому протесты будут расширяться и дестабилизация политическая на пороге", - сказал эксперт РИА Новости.
Суздальцев объяснил, что сейчас в стране есть своеобразный "политический треугольник", подпитывающий дестабилизацию. На одной из вершин, по его мнению, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, "который фактически является "серым кардиналом", который сильно влияет на политический расклад в республике". "Он, как Карабас-Барабас, манипулирует марионетками как хочет. Угомонить его практически невозможно, для этого нужно согласие крупных держав - примерно так решили проблему с известным олигархом (Владимиром) Плахотнюком в Молдавии, но там участвовали РФ, США и ЕС. Иванишвили сейчас играет роль "Плахотнюка", может, даже более влиятельного", - полагает эксперт.
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Другая вершина треугольника, по его словам, - это националисты. "Партия, которую создавал еще Михаил Саакашвили. Их активизация связана с тем, что они очень ждут поддержки Вашингтона. Избрание Джо Байдена стало стимулом для них. И третья проблема - это сама "Грузинская мечта", которая стала в последние годы довольно рыхлой. Ранее она была объединена против Саакашвили, но на одном протестном потенциале партию не построишь, у них нет идеологии никакой, кроме принципа "любой, кроме Саакашвили", - отметил Суздальцев.
По его словам, "вся эта система начинает рушиться".
 
РоссияГеоргий ГахарияИраклий ГарибашвилиМихаил СаакашвилиВашингтон (город)СШАВ мире
 
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