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Лавров призвал выработать правила регулирования соцсетей
Лавров призвал выработать правила регулирования соцсетей
Нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые цензурируют контент, вызывает все большее беспокойство, для предотвращения таких злоупотреблений... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:57
2021-02-24T11:57
2021-02-24T11:57
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые цензурируют контент, вызывает все большее беспокойство, для предотвращения таких злоупотреблений надо выработать правила регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением. В этой связи на первый план выходит задача выработки правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения подобных злоупотреблений", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.По его словам, государства, взявшие на себя обязательства обеспечивать всем гражданам свободу доступа к информации, должны на деле доказать свою способность добиться их выполнения, "а не прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса".
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