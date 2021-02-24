В Подмосковье двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме
09:02 24.02.2021 (обновлено: 10:06 24.02.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС на месте пожара в деревне Лугинино Московской области
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, где погибли взрослый и двое детей, сообщает пресс-служба ведомства.
"По имеющейся информации, возгорание произошло сегодня утром в частном жилом доме. В результате пожара погиб мужчина и двое детей", - говорится в сообщении.
Прокуратура установит причины и условия произошедшего.
По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, следователи также проводят проверку. По предварительным данным СК, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю.
Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей и взрослого при пожаре в доме в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказала Врадий.