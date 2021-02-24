https://ria.ru/20210224/pozhar-1598713923.html

В Подмосковье двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме

В Подмосковье двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, где погибли взрослый и двое детей, сообщает РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:02

2021-02-24T09:02

2021-02-24T10:06

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, где погибли взрослый и двое детей, сообщает пресс-служба ведомства.Прокуратура установит причины и условия произошедшего.По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, следователи также проводят проверку. По предварительным данным СК, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю.Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей и взрослого при пожаре в доме в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

https://ria.ru/20210224/pozhar-1598709211.html

https://ria.ru/20210224/pozhar-1598706698.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия