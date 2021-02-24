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В Подмосковье двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме
В Подмосковье двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, где погибли взрослый и двое детей, сообщает РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:02
2021-02-24T10:06
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, где погибли взрослый и двое детей, сообщает пресс-служба ведомства.Прокуратура установит причины и условия произошедшего.По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, следователи также проводят проверку. По предварительным данным СК, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю.Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей и взрослого при пожаре в доме в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия

В Подмосковье двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме

09:02 24.02.2021 (обновлено: 10:06 24.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС на месте пожара в деревне Лугинино Московской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в деревне Лугинино Московской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, где погибли взрослый и двое детей, сообщает пресс-служба ведомства.
"По имеющейся информации, возгорание произошло сегодня утром в частном жилом доме. В результате пожара погиб мужчина и двое детей", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
07:24
Власти Новосибирска помогут семье, чьи дети погибли при пожаре
Прокуратура установит причины и условия произошедшего.
По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, следователи также проводят проверку. По предварительным данным СК, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
05:26
В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей и взрослого при пожаре в доме в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказала Врадий.
 
Московская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
 
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