https://ria.ru/20210224/pozhar-1598709211.html

Власти Новосибирска помогут семье, чьи дети погибли при пожаре

Власти Новосибирска помогут семье, чьи дети погибли при пожаре

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил властям Новосибирска оказать необходимую помощь многодетной семье, в доме которой произошел пожар и... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T07:24

2021-02-24T07:24

2021-02-24T07:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил властям Новосибирска оказать необходимую помощь многодетной семье, в доме которой произошел пожар и погибли два ребенка.По данным главка МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Ольховская в Кировском районе Новосибирска поступило около 12.00 (8.00 мск) 23 февраля. В течение восьми минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. В это время два частных дома и надворные постройки между ними горели открытым огнем. Хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться. Родители сообщили спасателям, что в доме были еще трое детей. Тела двоих из них позже нашли спасатели. Третьего ребенка, как оказалось, в доме не было. Он не пострадал."Мэрию Новосибирска прошу принять все решения для оказания поддержки семье, пострадавшей при пожаре", - сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве. В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что семья состояла на учете как многодетная. В дом, в котором произошел пожар, они переехали уже в этом году, а раньше жили в общежитии. Городские власти ведут работу с семьей.Ранее в главке МЧС отмечали, что работу пожарным осложняло стремительное распространение огня из-за плотной застройки, деревянных конструкций, отсутствие пожарных разрывов между строениями, наличие газоснабжения, которое специалистам газовых служб пришлось перекрыть.Следователи СК расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку соблюдения правил пожарной безопасности и профилактики. Уже известно, что дом не был оборудован автономным дымовым противопожарным извещателем.

https://ria.ru/20210224/pozhar-1598706698.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия