Власти Новосибирска помогут семье, чьи дети погибли при пожаре
НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил властям Новосибирска оказать необходимую помощь многодетной семье, в доме которой произошел пожар и погибли два ребенка.
По данным главка МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Ольховская в Кировском районе Новосибирска поступило около 12.00 (8.00 мск) 23 февраля. В течение восьми минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. В это время два частных дома и надворные постройки между ними горели открытым огнем. Хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться. Родители сообщили спасателям, что в доме были еще трое детей. Тела двоих из них позже нашли спасатели. Третьего ребенка, как оказалось, в доме не было. Он не пострадал.
"Мэрию Новосибирска прошу принять все решения для оказания поддержки семье, пострадавшей при пожаре", - сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве. В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что семья состояла на учете как многодетная. В дом, в котором произошел пожар, они переехали уже в этом году, а раньше жили в общежитии. Городские власти ведут работу с семьей.
Ранее в главке МЧС отмечали, что работу пожарным осложняло стремительное распространение огня из-за плотной застройки, деревянных конструкций, отсутствие пожарных разрывов между строениями, наличие газоснабжения, которое специалистам газовых служб пришлось перекрыть.
Следователи СК расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку соблюдения правил пожарной безопасности и профилактики. Уже известно, что дом не был оборудован автономным дымовым противопожарным извещателем.