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В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
Женщина погибла при пожаре в частично расселенном здании общежития в Среднеколымске в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T05:26
2021-02-24T05:26
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
среднеколымск
происшествия
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ЯКУТСК, 24 фев – РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в частично расселенном здании общежития в Среднеколымске в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Пожар в частично расселенном жилом доме коридорного типа в Среднеколымске произошел 23 февраля.Огнем повреждена кровля и часть здания на общей площади 150 квадратных метров."Запланировано проведение заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям по дальнейшему расселению жильцов", - говорится в сообщении.На месте пожара работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.
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республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, происшествия

В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме

05:26 24.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ЯКУТСК, 24 фев – РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в частично расселенном здании общежития в Среднеколымске в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
Пожар в частично расселенном жилом доме коридорного типа в Среднеколымске произошел 23 февраля.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля дома. С места пожара было эвакуировано пять человек. В ходе тушения обнаружено тело женщины", - рассказали в пресс-службе.
Огнем повреждена кровля и часть здания на общей площади 150 квадратных метров.
"Запланировано проведение заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям по дальнейшему расселению жильцов", - говорится в сообщении.
На месте пожара работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 12:53
При пожаре в Подмосковье погибли двое детей и двое взрослых
 
Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СреднеколымскПроисшествия
 
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