https://ria.ru/20210224/pozhar-1598706698.html
В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
Женщина погибла при пожаре в частично расселенном здании общежития в Среднеколымске в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T05:26
2021-02-24T05:26
2021-02-24T05:26
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
среднеколымск
происшествия
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ЯКУТСК, 24 фев – РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в частично расселенном здании общежития в Среднеколымске в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Пожар в частично расселенном жилом доме коридорного типа в Среднеколымске произошел 23 февраля.Огнем повреждена кровля и часть здания на общей площади 150 квадратных метров."Запланировано проведение заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям по дальнейшему расселению жильцов", - говорится в сообщении.На месте пожара работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.
https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html
республика саха (якутия)
среднеколымск
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, происшествия