https://ria.ru/20210224/pozhar-1598706698.html

В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме

В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме

Женщина погибла при пожаре в частично расселенном здании общежития в Среднеколымске в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T05:26

2021-02-24T05:26

2021-02-24T05:26

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

среднеколымск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

ЯКУТСК, 24 фев – РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в частично расселенном здании общежития в Среднеколымске в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Пожар в частично расселенном жилом доме коридорного типа в Среднеколымске произошел 23 февраля.Огнем повреждена кровля и часть здания на общей площади 150 квадратных метров."Запланировано проведение заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям по дальнейшему расселению жильцов", - говорится в сообщении.На месте пожара работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.

https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html

республика саха (якутия)

среднеколымск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, происшествия