https://ria.ru/20210224/pozhar-1598706262.html

На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков

На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков

Автобус, перевозивший 30 вахтовиков в Красноярском крае, полностью сгорел на трассе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T05:06

2021-02-24T05:06

2021-02-24T05:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Автобус, перевозивший 30 вахтовиков в Красноярском крае, полностью сгорел на трассе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Тридцать пассажиров продолжили движение на втором автобусе, который следовал в этой же колонне. По данным сервиса Yandex, в Балахтинском районе края сейчас около 30 градусов мороза.

https://ria.ru/20200713/1574278869.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия