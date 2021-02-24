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На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
Автобус, перевозивший 30 вахтовиков в Красноярском крае, полностью сгорел на трассе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T05:06
2021-02-24T05:06
2021-02-24T05:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Автобус, перевозивший 30 вахтовиков в Красноярском крае, полностью сгорел на трассе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Тридцать пассажиров продолжили движение на втором автобусе, который следовал в этой же колонне. По данным сервиса Yandex, в Балахтинском районе края сейчас около 30 градусов мороза.
https://ria.ru/20200713/1574278869.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия