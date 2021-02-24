https://ria.ru/20210224/pozhar-1598704329.html

В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре

В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре

Пожар в металлическом ангаре в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщается на сайте городского ГУ МЧС. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:54

2021-02-24T02:54

2021-02-24T02:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пожар в металлическом ангаре в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что ангар горит на Даниловской набережной на площади 750 квадратных метров. Из соседнего здания были выведены порядка 25 человек."Принятыми мерами в 02 часа 37 минут пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия