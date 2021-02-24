https://ria.ru/20210224/pozhar-1598704329.html
В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
Пожар в металлическом ангаре в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщается на сайте городского ГУ МЧС. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:54
2021-02-24T02:54
2021-02-24T02:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пожар в металлическом ангаре в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что ангар горит на Даниловской набережной на площади 750 квадратных метров. Из соседнего здания были выведены порядка 25 человек."Принятыми мерами в 02 часа 37 минут пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия