https://ria.ru/20210224/pozhar-1598703655.html

В Москве загорелся металлический ангар

В Москве загорелся металлический ангар

Металлический ангар горит в Москве на площади 750 квадратных метров, из соседнего здания были выведены порядка 25 человек, сообщается на сайте городского ГУ... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:25

2021-02-24T02:25

2021-02-24T02:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Металлический ангар горит в Москве на площади 750 квадратных метров, из соседнего здания были выведены порядка 25 человек, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 00.54 мск. Ангар находится на Даниловской набережной, дом 8, строение 24."Возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 750 кв. метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что из соседнего двухэтажного здания в целях безопасности были выведены порядка 25 человек.Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия