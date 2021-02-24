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В Москве загорелся металлический ангар
В Москве загорелся металлический ангар
Металлический ангар горит в Москве на площади 750 квадратных метров, из соседнего здания были выведены порядка 25 человек, сообщается на сайте городского ГУ... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:25
2021-02-24T02:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Металлический ангар горит в Москве на площади 750 квадратных метров, из соседнего здания были выведены порядка 25 человек, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 00.54 мск. Ангар находится на Даниловской набережной, дом 8, строение 24."Возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 750 кв. метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что из соседнего двухэтажного здания в целях безопасности были выведены порядка 25 человек.Дальнейшая информация уточняется.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве загорелся металлический ангар

02:25 24.02.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Металлический ангар горит в Москве на площади 750 квадратных метров, из соседнего здания были выведены порядка 25 человек, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 00.54 мск. Ангар находится на Даниловской набережной, дом 8, строение 24.
"Возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 750 кв. метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из соседнего двухэтажного здания в целях безопасности были выведены порядка 25 человек.
Дальнейшая информация уточняется.
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