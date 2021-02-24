https://ria.ru/20210224/pogoda-1598766705.html

Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде

Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде

Аномально холодная погода с температурами воздуха до минус 40 градусов ожидается в Челябинской области 25 февраля, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:32

2021-02-24T13:32

2021-02-24T13:32

погода

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев – РИА Новости. Аномально холодная погода с температурами воздуха до минус 40 градусов ожидается в Челябинской области 25 февраля, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщалось ранее, в регионе 23-24 февраля наблюдается сильная метель и морозы. Из снежных заторов на трассах спасены более 1,1 тысячи человек.В пресс-центре порекомендовали при усилении ветра ограничить выход из зданий, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Автомобилистам при сильных метелях и снегопадах рекомендуется ограничить выезд за пределы населенных пунктов, а в случае поездки – уведомлять об этом родственников. "Имейте с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко", - добавляется в сообщении.Спасатели отмечают, что ехать нужно только по большим дорогам и шоссе, не отходить от машины за пределы видимости или не покидать ее вовсе, если метель сильная.

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сильная метель в Челябинской области Около 700 человек оказались заблокированы на дорогах из-за метели в Челябинской области. Закрыты региональные трассы, аэропорт, 70 населенных пунктов остались без света. 2021-02-24T13:32 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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