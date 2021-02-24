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Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода с температурами воздуха до минус 40 градусов ожидается в Челябинской области 25 февраля, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:32
2021-02-24T13:32
2021-02-24T13:32
погода
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев – РИА Новости. Аномально холодная погода с температурами воздуха до минус 40 градусов ожидается в Челябинской области 25 февраля, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщалось ранее, в регионе 23-24 февраля наблюдается сильная метель и морозы. Из снежных заторов на трассах спасены более 1,1 тысячи человек.В пресс-центре порекомендовали при усилении ветра ограничить выход из зданий, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Автомобилистам при сильных метелях и снегопадах рекомендуется ограничить выезд за пределы населенных пунктов, а в случае поездки – уведомлять об этом родственников. "Имейте с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко", - добавляется в сообщении.Спасатели отмечают, что ехать нужно только по большим дорогам и шоссе, не отходить от машины за пределы видимости или не покидать ее вовсе, если метель сильная.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Сильная метель в Челябинской области
Около 700 человек оказались заблокированы на дорогах из-за метели в Челябинской области. Закрыты региональные трассы, аэропорт, 70 населенных пунктов остались без света.
2021-02-24T13:32
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РИА Новости
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видео, погода, челябинская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев – РИА Новости.
Аномально холодная погода с температурами воздуха до минус 40 градусов ожидается в Челябинской области
25 февраля, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России
по региону.
Как сообщалось ранее, в регионе 23-24 февраля наблюдается сильная метель и морозы. Из снежных заторов на трассах спасены более 1,1 тысячи человек.
"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода температуры воздуха до минус 40 градусов с порывами ветра 20 м/с", - говорится в сообщении.
В пресс-центре порекомендовали при усилении ветра ограничить выход из зданий, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Автомобилистам при сильных метелях и снегопадах рекомендуется ограничить выезд за пределы населенных пунктов, а в случае поездки – уведомлять об этом родственников. "Имейте с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко", - добавляется в сообщении.
Спасатели отмечают, что ехать нужно только по большим дорогам и шоссе, не отходить от машины за пределы видимости или не покидать ее вовсе, если метель сильная.