https://ria.ru/20210224/pogoda-1598723868.html

Синоптик рассказал, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе

Синоптик рассказал, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе

Снегопад в среду и четверг принесет в Москву до 13 миллиметров осадков, это 35% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:24

2021-02-24T10:24

2021-02-24T11:13

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад в среду и четверг принесет в Москву до 13 миллиметров осадков, это 35% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в среду утром Москву уже постепенно накрывает тёплый фронт, пошёл небольшой снег, в течение дня он будет постепенно усиливаться.

https://ria.ru/20210224/moroz-1598708296.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество