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Синоптик рассказал, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе
Синоптик рассказал, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе
Снегопад в среду и четверг принесет в Москву до 13 миллиметров осадков, это 35% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:24
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евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад в среду и четверг принесет в Москву до 13 миллиметров осадков, это 35% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в среду утром Москву уже постепенно накрывает тёплый фронт, пошёл небольшой снег, в течение дня он будет постепенно усиливаться.
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евгений тишковец, москва, общество

Синоптик рассказал, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе

10:24 24.02.2021 (обновлено: 11:13 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад в среду и четверг принесет в Москву до 13 миллиметров осадков, это 35% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в среду утром Москву уже постепенно накрывает тёплый фронт, пошёл небольшой снег, в течение дня он будет постепенно усиливаться.
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"А вот завтра в час пик, с 6 до 9 часов, будут мощные заряды снега с ухудшением видимости до 1 тысячи метров, это низкая видимость, это сильный снег. В результате выпадет с сегодняшнего утра до завтрашнего утра до 13 миллиметров, это 35% месячной нормы. Температура в ночь повысится до минус 5 - минус 10 градусов", - рассказал Тишковец.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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