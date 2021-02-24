https://ria.ru/20210224/pogoda-1598723868.html
Синоптик рассказал, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе
Синоптик рассказал, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе
Снегопад в среду и четверг принесет в Москву до 13 миллиметров осадков, это 35% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:24
2021-02-24T10:24
2021-02-24T11:13
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад в среду и четверг принесет в Москву до 13 миллиметров осадков, это 35% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в среду утром Москву уже постепенно накрывает тёплый фронт, пошёл небольшой снег, в течение дня он будет постепенно усиливаться.
https://ria.ru/20210224/moroz-1598708296.html
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евгений тишковец, москва, общество