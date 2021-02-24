https://ria.ru/20210224/pogoda-1598714329.html
Москвичам пообещали метель и потепление
Москвичам пообещали метель и потепление
Снег, метель и потепление до минус 10 ожидаются в Москве в среду, атмосферное давление будет понижаться, но останется выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:06
2021-02-24T09:06
2021-02-24T09:06
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общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снег, метель и потепление до минус 10 ожидаются в Москве в среду, атмосферное давление будет понижаться, но останется выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня через Москву пройдет теплый фронт, и мы ожидаем повышения температуры, которое будет продолжаться днем и предстоящей ночью. Сегодня днем в столице облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура составит минус 10-12 градусов, по области минус 9-14", — сказал Синенков.Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
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