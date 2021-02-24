https://ria.ru/20210224/pogoda-1598714329.html

Москвичам пообещали метель и потепление

Москвичам пообещали метель и потепление

Снег, метель и потепление до минус 10 ожидаются в Москве в среду, атмосферное давление будет понижаться, но останется выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:06

2021-02-24T09:06

2021-02-24T09:06

погода

москва

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снег, метель и потепление до минус 10 ожидаются в Москве в среду, атмосферное давление будет понижаться, но останется выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня через Москву пройдет теплый фронт, и мы ожидаем повышения температуры, которое будет продолжаться днем и предстоящей ночью. Сегодня днем в столице облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура составит минус 10-12 градусов, по области минус 9-14", — сказал Синенков.Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество