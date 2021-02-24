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Власти Парижа ужесточают правила сдачи жилья в аренду туристам
Власти Парижа ужесточают правила сдачи жилья в аренду туристам
В Париже арендодателям придется придерживаться более жестких правил, сдавая жилье туристам через онлайн-платформы, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:11
2021-02-24T12:11
2021-02-24T12:11
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Париже арендодателям придется придерживаться более жестких правил, сдавая жилье туристам через онлайн-платформы, сообщает "ЕвроПульс".Предоставлять в краткосрочную аренду основное жилье, если хозяин уезжает, например, в отпуск или в командировку, теперь можно не больше 120 дней в году.Если же собственник собирается сдавать туристам квартиру или дом, где он не живет, ему предстоит получить разрешение у местных властей и официально стать предпринимателем. Он должен оплатить создание жилого пространства такой же или большей площади для долгосрочной аренды в том же районе.Эти требования признал законными Кассационный суд Франции после того, как 420 домовладельцев столицы пожаловались на слишком жесткие правила.Париж стал одним из 22 городов, которые в прошлом году обратились в Еврокомиссию с просьбой установить единые нормы для платформ для сдачи жилья в краткосрочную аренду.Многие европейские города, пользующиеся особой популярностью у путешественников, ограничивают возможность аренды недвижимости на небольшой срок. Так, в Амстердаме домовладельцам запретили сдавать квартиры туристам в трех самых популярных районах центра. А власти Лиссабона предложили собственникам сдавать жилье им, а не отдыхающим.
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туризм, апартаменты, жилье, новости - туризм, еврокомиссия, лиссабон (город), париж, амстердам
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
В Париже арендодателям придется придерживаться более жестких правил, сдавая жилье туристам через онлайн-платформы, сообщает
"ЕвроПульс".
Предоставлять в краткосрочную аренду основное жилье, если хозяин уезжает, например, в отпуск или в командировку, теперь можно не больше 120 дней в году.
Если же собственник собирается сдавать туристам квартиру или дом, где он не живет, ему предстоит получить разрешение у местных властей и официально стать предпринимателем. Он должен оплатить создание жилого пространства такой же или большей площади для долгосрочной аренды в том же районе.
Эти требования признал законными Кассационный суд Франции после того, как 420 домовладельцев столицы пожаловались на слишком жесткие правила.
Париж стал одним из 22 городов, которые в прошлом году обратились в Еврокомиссию с просьбой установить единые нормы для платформ для сдачи жилья в краткосрочную аренду.
Многие европейские города, пользующиеся особой популярностью у путешественников, ограничивают возможность аренды недвижимости на небольшой срок. Так, в Амстердаме домовладельцам запретили сдавать квартиры туристам в трех самых популярных районах центра. А власти Лиссабона предложили собственникам сдавать жилье им, а не отдыхающим.