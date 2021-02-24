https://ria.ru/20210224/parizh-1598734029.html

Власти Парижа ужесточают правила сдачи жилья в аренду туристам

Власти Парижа ужесточают правила сдачи жилья в аренду туристам

В Париже арендодателям придется придерживаться более жестких правил, сдавая жилье туристам через онлайн-платформы, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:11

2021-02-24T12:11

2021-02-24T12:11

туризм

туризм

апартаменты

жилье

новости - туризм

еврокомиссия

лиссабон (город)

париж

амстердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40359/57/403595796_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_4a7997f48cc5a970d3b1d66de902d305.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Париже арендодателям придется придерживаться более жестких правил, сдавая жилье туристам через онлайн-платформы, сообщает "ЕвроПульс".Предоставлять в краткосрочную аренду основное жилье, если хозяин уезжает, например, в отпуск или в командировку, теперь можно не больше 120 дней в году.Если же собственник собирается сдавать туристам квартиру или дом, где он не живет, ему предстоит получить разрешение у местных властей и официально стать предпринимателем. Он должен оплатить создание жилого пространства такой же или большей площади для долгосрочной аренды в том же районе.Эти требования признал законными Кассационный суд Франции после того, как 420 домовладельцев столицы пожаловались на слишком жесткие правила.Париж стал одним из 22 городов, которые в прошлом году обратились в Еврокомиссию с просьбой установить единые нормы для платформ для сдачи жилья в краткосрочную аренду.Многие европейские города, пользующиеся особой популярностью у путешественников, ограничивают возможность аренды недвижимости на небольшой срок. Так, в Амстердаме домовладельцам запретили сдавать квартиры туристам в трех самых популярных районах центра. А власти Лиссабона предложили собственникам сдавать жилье им, а не отдыхающим.

https://ria.ru/20200922/evropa-1577589907.html

лиссабон (город)

париж

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, апартаменты, жилье, новости - туризм, еврокомиссия, лиссабон (город), париж, амстердам