Актриса Яковлева оценила идею установить памятник Невскому на Лубянке
© РИА Новости / Валентин ШияновскийРепродукция картины "Александр Невский". Центральная часть триптиха
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Алена Яковлева считает, что установить на Лубянке памятник Александру Невскому, а не Феликсу Дзержинскому будет правильнее с исторической точки зрения, так как с Невским связана "российская история объединения".
Ранее деятели искусства, спортсмены и политики подписали письмо к президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и вся Руси Кириллу в поддержку инициативы поставить памятник князю Александру Невскому на Лубянской площади. Среди подписавших письмо - в том числе артистка Яковлева.
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Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости ранее, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках - на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два - памятник Дзержинскому или Александру Невскому.
"Если выбирать между Невским и Дзержинским, то для меня здесь однозначная история, поэтому что здесь говорить о преимуществах (памятника Невскому)? Понятно, что это чисто российская история объединения. Невский - это знаковая личность, а Дзержинский, как мне кажется, - это совсем уход в другую сторону", - сказала Яковлева РИА Новости.
Собеседница агентства добавила, что не является сторонницей сноса памятников, потому что "это все равно история". "Но если уже их снесли и сейчас возникла такая история, если существует альтернатива, то она для меня такова", - подчеркнула артистка.
В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.