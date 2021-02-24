https://ria.ru/20210224/pamyatnik-1598746146.html

Актриса Яковлева оценила идею установить памятник Невскому на Лубянке

Актриса Яковлева оценила идею установить памятник Невскому на Лубянке

Народная артистка РФ Алена Яковлева считает, что установить на Лубянке памятник Александру Невскому, а не Феликсу Дзержинскому будет правильнее с исторической... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:56

2021-02-24T11:56

2021-02-24T11:56

россия

александр невский

русская православная церковь

феликс дзержинский

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Алена Яковлева считает, что установить на Лубянке памятник Александру Невскому, а не Феликсу Дзержинскому будет правильнее с исторической точки зрения, так как с Невским связана "российская история объединения".Ранее деятели искусства, спортсмены и политики подписали письмо к президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и вся Руси Кириллу в поддержку инициативы поставить памятник князю Александру Невскому на Лубянской площади. Среди подписавших письмо - в том числе артистка Яковлева.Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости ранее, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках - на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два - памятник Дзержинскому или Александру Невскому.Собеседница агентства добавила, что не является сторонницей сноса памятников, потому что "это все равно история". "Но если уже их снесли и сейчас возникла такая история, если существует альтернатива, то она для меня такова", - подчеркнула артистка.В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.

https://ria.ru/20210220/morgenshtern-1598383430.html

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россия, александр невский, русская православная церковь, феликс дзержинский