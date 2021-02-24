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После массового отравления в Каспийске возбудили дело
После массового отравления в Каспийске возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в дагестанском Каспийске, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:25
2021-02-24T16:25
2021-02-24T16:25
каспийск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в дагестанском Каспийске, сообщает СУСК по региону.Ранее минздрав Дагестана сообщил, что за последние сутки в Каспийске 29 человек обратились в местную больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения. Однако исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев заявил РИА Новости, что вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления.По информации СУСК, по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль.
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каспийск, происшествия
МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в дагестанском Каспийске
, сообщает СУСК по региону.
Ранее минздрав Дагестана сообщил, что за последние сутки в Каспийске 29 человек обратились в местную больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения. Однако исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев заявил РИА Новости, что вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по сообщению, распространенному в средствах массовой информации о пищевом отравлении детей в городе Каспийске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
По информации СУСК, по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.
Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль.