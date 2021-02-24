https://ria.ru/20210224/otravlenie-1598802967.html

После массового отравления в Каспийске возбудили дело

После массового отравления в Каспийске возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в дагестанском Каспийске, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:25

2021-02-24T16:25

2021-02-24T16:25

каспийск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в дагестанском Каспийске, сообщает СУСК по региону.Ранее минздрав Дагестана сообщил, что за последние сутки в Каспийске 29 человек обратились в местную больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения. Однако исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев заявил РИА Новости, что вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления.По информации СУСК, по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль.

https://ria.ru/20210224/voda-1598785507.html

каспийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийск, происшествия