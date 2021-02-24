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Песков ответил на вопрос об усилении наказания за оскорбление ветеранов
Песков ответил на вопрос об усилении наказания за оскорбление ветеранов
В Кремле не видели поправок об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов и их отнесение к одной из форм реабилитации нацизма, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:37
2021-02-24T12:37
2021-02-24T12:37
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дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле не видели поправок об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов и их отнесение к одной из форм реабилитации нацизма, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее депутаты ГД подготовили ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма. Авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598562609.html
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