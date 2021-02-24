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В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok
В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok
Хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку, проглотившую магнитные шарики из-за ролика в TikTok, сообщает в среду департамент здравоохранения... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:41
2021-02-24T17:41
tiktok
здоровье - общество
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку, проглотившую магнитные шарики из-за ролика в TikTok, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.В тяжелом состоянии ребенок поступил 31 января на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 с жалобами на боли в животе и многократную рвоту."На контрольной рентгенограмме брюшной полости были визуализированы 12 магнитных шариков в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Для спасения девочки детские хирурги незамедлительно провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости", - сообщает департамент.По его данным, на восстановительное лечение ребенку потребовалось более трех недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html
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tiktok, здоровье - общество, воронеж

В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok

17:41 24.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку, проглотившую магнитные шарики из-за ролика в TikTok, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.

"Девятилетняя жительница Воронежа едва не погибла, снимая ролик для социальной сети TikTok. Имитируя пирсинг на языке, девочка проглотила магнитные шарики, которые вызвали прободение кишечника", - говорится в сообщении.

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В тяжелом состоянии ребенок поступил 31 января на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 с жалобами на боли в животе и многократную рвоту.
"На контрольной рентгенограмме брюшной полости были визуализированы 12 магнитных шариков в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Для спасения девочки детские хирурги незамедлительно провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости", - сообщает департамент.
По его данным, на восстановительное лечение ребенку потребовалось более трех недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
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