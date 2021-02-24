В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok
ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку, проглотившую магнитные шарики из-за ролика в TikTok, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.
"Девятилетняя жительница Воронежа едва не погибла, снимая ролик для социальной сети TikTok. Имитируя пирсинг на языке, девочка проглотила магнитные шарики, которые вызвали прободение кишечника", - говорится в сообщении.
18 февраля, 12:03Московские хирурги извлекли из желудка ребенка 117 магнитных шариков
В тяжелом состоянии ребенок поступил 31 января на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 с жалобами на боли в животе и многократную рвоту.
"На контрольной рентгенограмме брюшной полости были визуализированы 12 магнитных шариков в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Для спасения девочки детские хирурги незамедлительно провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости", - сообщает департамент.
По его данным, на восстановительное лечение ребенку потребовалось более трех недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
14 января 2020, 08:31Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик