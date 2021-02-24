https://ria.ru/20210224/operatsiya-1598819513.html

В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok

В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok

Хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку, проглотившую магнитные шарики из-за ролика в TikTok, сообщает в среду департамент здравоохранения... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:41

2021-02-24T17:41

2021-02-24T17:41

tiktok

здоровье - общество

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку, проглотившую магнитные шарики из-за ролика в TikTok, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.В тяжелом состоянии ребенок поступил 31 января на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 с жалобами на боли в животе и многократную рвоту."На контрольной рентгенограмме брюшной полости были визуализированы 12 магнитных шариков в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Для спасения девочки детские хирурги незамедлительно провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости", - сообщает департамент.По его данным, на восстановительное лечение ребенку потребовалось более трех недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html

https://ria.ru/20200114/1563387198.html

воронеж

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tiktok, здоровье - общество, воронеж