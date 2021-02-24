https://ria.ru/20210224/opasnost-1598717087.html

Названы категории людей, для кого резкая смена погоды смертельно опасна

Названы категории людей, для кого резкая смена погоды смертельно опасна

Больше всего за состоянием своего здоровья в дни, когда погода резко меняется, нужно следить метеозависимым людям, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:37

2021-02-24T09:37

2021-02-24T09:37

коронавирус в россии

россия

погода

евгений тишковец

здоровье - общество

москва

давление

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Больше всего за состоянием своего здоровья в дни, когда погода резко меняется, нужно следить метеозависимым людям, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или повышено артериальное давление. Об этом "Пятому каналу" рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников.Он отметил, что также стоит быть внимательными и людям с метаболическим синдромом — то есть с ожирением или с сахарным диабетом второго типа.Так, по словам эксперта, именно зимой есть факторы, которые влияют на здоровье и самочувствие."Холода за окном вызывают полную гиподинамию, то есть люди не выходят из дома. Сам холод непосредственно провоцирует повышение аппетита", — пояснил Мирошников. Из-за этого, а также отсутствия движения люди набирают вес, что также повышает риски заболевания коронавирусом и обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.Медик призвал больше двигаться, убрать из рациона кофе и уменьшить потребление соли и сахара. Также нужно тщательно следить за артериальным давлением и пить не менее 2,5 литров воды в день.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце февраля придет оттепель. Сейчас на европейской территории России наблюдаются аномальные морозы.В Москве 26 февраля ожидается ноль градусов, а потом в столицу вновь вернутся заморозки, а температура ночью может опуститься до минус 20 градусов.

https://ria.ru/20210223/serdtse-1598673585.html

https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html

россия

москва

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2021

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коронавирус в россии, россия, погода, евгений тишковец, здоровье - общество, москва, давление, общество