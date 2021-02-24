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Названы категории людей, для кого резкая смена погоды смертельно опасна
Названы категории людей, для кого резкая смена погоды смертельно опасна
Больше всего за состоянием своего здоровья в дни, когда погода резко меняется, нужно следить метеозависимым людям, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:37
2021-02-24T09:37
коронавирус в россии
россия
погода
евгений тишковец
здоровье - общество
москва
давление
общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Больше всего за состоянием своего здоровья в дни, когда погода резко меняется, нужно следить метеозависимым людям, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или повышено артериальное давление. Об этом "Пятому каналу" рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников.Он отметил, что также стоит быть внимательными и людям с метаболическим синдромом — то есть с ожирением или с сахарным диабетом второго типа.Так, по словам эксперта, именно зимой есть факторы, которые влияют на здоровье и самочувствие."Холода за окном вызывают полную гиподинамию, то есть люди не выходят из дома. Сам холод непосредственно провоцирует повышение аппетита", — пояснил Мирошников. Из-за этого, а также отсутствия движения люди набирают вес, что также повышает риски заболевания коронавирусом и обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.Медик призвал больше двигаться, убрать из рациона кофе и уменьшить потребление соли и сахара. Также нужно тщательно следить за артериальным давлением и пить не менее 2,5 литров воды в день.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце февраля придет оттепель. Сейчас на европейской территории России наблюдаются аномальные морозы.В Москве 26 февраля ожидается ноль градусов, а потом в столицу вновь вернутся заморозки, а температура ночью может опуститься до минус 20 градусов.
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коронавирус в россии, россия, погода, евгений тишковец, здоровье - общество, москва, давление, общество

Названы категории людей, для кого резкая смена погоды смертельно опасна

09:37 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Больше всего за состоянием своего здоровья в дни, когда погода резко меняется, нужно следить метеозависимым людям, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или повышено артериальное давление. Об этом "Пятому каналу" рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников.
Он отметил, что также стоит быть внимательными и людям с метаболическим синдромом — то есть с ожирением или с сахарным диабетом второго типа.
"Поэтому перепады давления, особенно для людей метеочувствительных, могут быть очень опасны", — подчеркнул медик.
Так, по словам эксперта, именно зимой есть факторы, которые влияют на здоровье и самочувствие.
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"Холода за окном вызывают полную гиподинамию, то есть люди не выходят из дома. Сам холод непосредственно провоцирует повышение аппетита", — пояснил Мирошников. Из-за этого, а также отсутствия движения люди набирают вес, что также повышает риски заболевания коронавирусом и обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Медик призвал больше двигаться, убрать из рациона кофе и уменьшить потребление соли и сахара. Также нужно тщательно следить за артериальным давлением и пить не менее 2,5 литров воды в день.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце февраля придет оттепель. Сейчас на европейской территории России наблюдаются аномальные морозы.
В Москве 26 февраля ожидается ноль градусов, а потом в столицу вновь вернутся заморозки, а температура ночью может опуститься до минус 20 градусов.
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