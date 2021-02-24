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Эксперт объяснил, зачем США демонизируют "русских хакеров"
Эксперт объяснил, зачем США демонизируют "русских хакеров"
Американские спецслужбы пытаются запугать весь мир русскими хакерами, так как "образ врага" из России нужен Вашингтону, чтобы обосновать создание очередной... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:01
2021-02-24T11:09
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
фбр
microsoft corporation
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются запугать весь мир русскими хакерами, так как "образ врага" из России нужен Вашингтону, чтобы обосновать создание очередной госструктуры для контроля киберпространства, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров."США неоднократно и планомерно идут по пути формирования "образа врага" из России. Как в 60-е годы американцев пугали атомной войной с СССР, так сегодня их детей и внуков пугают "русскими хакерами". При этом никого не смущает, откуда в стране с огромной недостачей IT-специалистов, а также специалистов по кибербезопасности вообще взялись все это орды киберпреступников. Непонятным также является то, почему им втемяшились Соединенные Штаты", - сказал Бедеров.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Позже президент Microsoft Брэд Смит заявил, что существуют "доказательства", указывающие на причастность РФ к хакерской атаке, однако не привел никаких конкретных данных."Для чего же США "образ врага"? Ответ на этот вопрос дают сами американские СМИ. Правительство Соединенных Штатов настаивает на усилении американского присутствия в киберпространстве и планирует создать Вооруженные силы цифровой защиты США - очередную спецслужбу. Что автоматически тянет за собой выделение средств на ее создание, оснащение и функционирование. Похоже, что не только в нашей стране вопрос коррупции не решен до конца", - полагает эксперт.Он предложил посмотреть на эту историю со стороны экспертов по кибербезопасности в самих США. Так, Бедеров напомнил, что гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц ранее признал, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке. "И это учитывая всю предвзятость руководства компании", - отметил он.Другая компания, специализирующаяся на кибербезопасности, FireEye также очень осторожно сообщила о сходстве инструментов хакеров с тем, что используются якобы российскими киберпреступниками. Однако эксперт подчеркнул, что ни один из этих обвинителей не может представить никаких доказательств.
https://ria.ru/20201229/khakery-1591382016.html
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россия
вашингтон (город)
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россия, национальная технологическая инициатива (нти), фбр, microsoft corporation, вашингтон (город), сша, технологии

Эксперт объяснил, зачем США демонизируют "русских хакеров"

11:01 24.02.2021 (обновлено: 11:09 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются запугать весь мир русскими хакерами, так как "образ врага" из России нужен Вашингтону, чтобы обосновать создание очередной госструктуры для контроля киберпространства, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
"США неоднократно и планомерно идут по пути формирования "образа врага" из России. Как в 60-е годы американцев пугали атомной войной с СССР, так сегодня их детей и внуков пугают "русскими хакерами". При этом никого не смущает, откуда в стране с огромной недостачей IT-специалистов, а также специалистов по кибербезопасности вообще взялись все это орды киберпреступников. Непонятным также является то, почему им втемяшились Соединенные Штаты", - сказал Бедеров.
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В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Позже президент Microsoft Брэд Смит заявил, что существуют "доказательства", указывающие на причастность РФ к хакерской атаке, однако не привел никаких конкретных данных.
"Для чего же США "образ врага"? Ответ на этот вопрос дают сами американские СМИ. Правительство Соединенных Штатов настаивает на усилении американского присутствия в киберпространстве и планирует создать Вооруженные силы цифровой защиты США - очередную спецслужбу. Что автоматически тянет за собой выделение средств на ее создание, оснащение и функционирование. Похоже, что не только в нашей стране вопрос коррупции не решен до конца", - полагает эксперт.
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Он предложил посмотреть на эту историю со стороны экспертов по кибербезопасности в самих США. Так, Бедеров напомнил, что гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц ранее признал, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке. "И это учитывая всю предвзятость руководства компании", - отметил он.
Другая компания, специализирующаяся на кибербезопасности, FireEye также очень осторожно сообщила о сходстве инструментов хакеров с тем, что используются якобы российскими киберпреступниками. Однако эксперт подчеркнул, что ни один из этих обвинителей не может представить никаких доказательств.
 
РоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)ФБРMicrosoft CorporationВашингтон (город)СШАТехнологии
 
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