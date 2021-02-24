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Компанию, проводившую экспертизу резервуара ТЭЦ в Норильске, оштрафовали
Компанию, проводившую экспертизу резервуара ТЭЦ в Норильске, оштрафовали
Компания "Безопасность в промышленности", проводившая экспертизу резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, привлечена к административной ответственности с назначением... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:42
2021-02-24T16:47
разлив дизельного топлива в норильске
россия
норильский никель
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Компания "Безопасность в промышленности", проводившая экспертизу резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, привлечена к административной ответственности с назначением максимального штрафа в 1 миллион рублей, сообщает Енисейское управление Ростехнадзора.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России по подобным делам."Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании акта технического расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в мае 2020 года привлекло к административной ответственности экспертную организацию ООО "Безопасность в промышленности"… В отношении ООО "Безопасность в промышленности" Енисейским управлением Ростехнадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ с назначением максимального штрафа в 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что выявлен комплекс нарушений при проведении экспертизы промышленной безопасности резервуара РВС-30000. Нарушения "являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды", отмечает управление. В частности, речь идет о принятии решения об увеличении максимального уровня налива дизельного топлива, несмотря на фиксацию отклонений в худшую сторону наружного контура днища от горизонтали, а также непроведении в необходимом объеме работы по контролю за состоянием сварных соединений нижних поясов резервуара.
https://ria.ru/20201116/razliv-1584857244.html
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разлив дизельного топлива в норильске, россия, норильский никель, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Компанию, проводившую экспертизу резервуара ТЭЦ в Норильске, оштрафовали

16:42 24.02.2021 (обновлено: 16:47 24.02.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Компания "Безопасность в промышленности", проводившая экспертизу резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, привлечена к административной ответственности с назначением максимального штрафа в 1 миллион рублей, сообщает Енисейское управление Ростехнадзора.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 16:00
Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России по подобным делам.
"Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании акта технического расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в мае 2020 года привлекло к административной ответственности экспертную организацию ООО "Безопасность в промышленности"… В отношении ООО "Безопасность в промышленности" Енисейским управлением Ростехнадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ с назначением максимального штрафа в 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что выявлен комплекс нарушений при проведении экспертизы промышленной безопасности резервуара РВС-30000. Нарушения "являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды", отмечает управление. В частности, речь идет о принятии решения об увеличении максимального уровня налива дизельного топлива, несмотря на фиксацию отклонений в худшую сторону наружного контура днища от горизонтали, а также непроведении в необходимом объеме работы по контролю за состоянием сварных соединений нижних поясов резервуара.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 17:35
"Норникель" решил не обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияНорильский никельФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
 
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