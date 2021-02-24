Компанию, проводившую экспертизу резервуара ТЭЦ в Норильске, оштрафовали
16:42 24.02.2021 (обновлено: 16:47 24.02.2021)
© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Компания "Безопасность в промышленности", проводившая экспертизу резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, привлечена к административной ответственности с назначением максимального штрафа в 1 миллион рублей, сообщает Енисейское управление Ростехнадзора.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
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Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России по подобным делам.
"Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании акта технического расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в мае 2020 года привлекло к административной ответственности экспертную организацию ООО "Безопасность в промышленности"… В отношении ООО "Безопасность в промышленности" Енисейским управлением Ростехнадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ с назначением максимального штрафа в 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что выявлен комплекс нарушений при проведении экспертизы промышленной безопасности резервуара РВС-30000. Нарушения "являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды", отмечает управление. В частности, речь идет о принятии решения об увеличении максимального уровня налива дизельного топлива, несмотря на фиксацию отклонений в худшую сторону наружного контура днища от горизонтали, а также непроведении в необходимом объеме работы по контролю за состоянием сварных соединений нижних поясов резервуара.
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