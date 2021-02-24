https://ria.ru/20210224/nord-ost-1598802372.html

Мюзикл "Норд-Ост" возрождать не планируют

Мюзикл "Норд-Ост" возрождать не планируют

Мюзикл "Норд-Ост", поставленный в начале 2000-х годов по роману Вениамина Каверина "Два капитана", не имеет смысла возрождать, так как постановка устарела,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:22

2021-02-24T16:22

2021-02-24T16:27

норд-ост

культура

дмитрий богачев

мовсар бараев

теракт на дубровке (2002)

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мюзикл "Норд-Ост", поставленный в начале 2000-х годов по роману Вениамина Каверина "Два капитана", не имеет смысла возрождать, так как постановка устарела, заявил РИА Новости продюсер, гендиректор компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Бродвей Москва" хочет возродить мюзикл "Норд-Ост".Он отметил, что ему это могло бы быть интересно при условии "общественной поддержки постановки, востребованности самого мюзикла у массовой аудитории и продюсерской свободы, необходимой от авторов и правообладателей"."Норд-Ост" – первый российский мюзикл мирового класса. В 2002 году во время показа мюзикла в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Террористическая акция длилась с 23 по 26 октября. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20201023/terakt-1580891990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норд-ост, дмитрий богачев, мовсар бараев, теракт на дубровке (2002), происшествия