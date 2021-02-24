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https://ria.ru/20210224/nord-ost-1598802372.html
Мюзикл "Норд-Ост" возрождать не планируют
Мюзикл "Норд-Ост" возрождать не планируют
Мюзикл "Норд-Ост", поставленный в начале 2000-х годов по роману Вениамина Каверина "Два капитана", не имеет смысла возрождать, так как постановка устарела,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:22
2021-02-24T16:27
норд-ост
культура
дмитрий богачев
мовсар бараев
теракт на дубровке (2002)
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мюзикл "Норд-Ост", поставленный в начале 2000-х годов по роману Вениамина Каверина "Два капитана", не имеет смысла возрождать, так как постановка устарела, заявил РИА Новости продюсер, гендиректор компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Бродвей Москва" хочет возродить мюзикл "Норд-Ост".Он отметил, что ему это могло бы быть интересно при условии "общественной поддержки постановки, востребованности самого мюзикла у массовой аудитории и продюсерской свободы, необходимой от авторов и правообладателей"."Норд-Ост" – первый российский мюзикл мирового класса. В 2002 году во время показа мюзикла в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Террористическая акция длилась с 23 по 26 октября. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
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норд-ост, дмитрий богачев, мовсар бараев, теракт на дубровке (2002), происшествия

Мюзикл "Норд-Ост" возрождать не планируют

16:22 24.02.2021 (обновлено: 16:27 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗдание театрального центра на Дубровке, захваченное террористами. Октябрь 2002 года
Здание театрального центра на Дубровке, захваченное террористами. Октябрь 2002 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мюзикл "Норд-Ост", поставленный в начале 2000-х годов по роману Вениамина Каверина "Два капитана", не имеет смысла возрождать, так как постановка устарела, заявил РИА Новости продюсер, гендиректор компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Бродвей Москва" хочет возродить мюзикл "Норд-Ост".
"Я нигде никому не говорил, что собираюсь возродить мюзикл "Норд-Ост", лишь сказал, что идея хорошая и правильная, потому что сам мюзикл хороший, ставший классикой. Мое мнение: если за это браться, то нужно создавать новую современную постановку, с новой творческой командой со своим видением. И с новыми артистами. За 20 лет мир сильно изменился. Изменились зрители, их восприятие, взгляды. Изменились темпы жизни. Изменились постановочные стандарты, технологии, оборудование. Изменились артисты, уровень их мастерства и подготовки", - сказал РИА Новости Богачев.
Он отметил, что ему это могло бы быть интересно при условии "общественной поддержки постановки, востребованности самого мюзикла у массовой аудитории и продюсерской свободы, необходимой от авторов и правообладателей".
"Норд-Ост" – первый российский мюзикл мирового класса. В 2002 году во время показа мюзикла в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Террористическая акция длилась с 23 по 26 октября. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Участники траурных мероприятий, посвященных памяти погибших во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, возлагают цветы к мемориалу. - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 03:34
Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года
 
КультураНорд-ОстДмитрий БогачевМовсар БараевТеракт на Дубровке (2002)Происшествия
 
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