Мюзикл "Норд-Ост" возрождать не планируют
16:22 24.02.2021 (обновлено: 16:27 24.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗдание театрального центра на Дубровке, захваченное террористами. Октябрь 2002 года
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мюзикл "Норд-Ост", поставленный в начале 2000-х годов по роману Вениамина Каверина "Два капитана", не имеет смысла возрождать, так как постановка устарела, заявил РИА Новости продюсер, гендиректор компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Бродвей Москва" хочет возродить мюзикл "Норд-Ост".
"Я нигде никому не говорил, что собираюсь возродить мюзикл "Норд-Ост", лишь сказал, что идея хорошая и правильная, потому что сам мюзикл хороший, ставший классикой. Мое мнение: если за это браться, то нужно создавать новую современную постановку, с новой творческой командой со своим видением. И с новыми артистами. За 20 лет мир сильно изменился. Изменились зрители, их восприятие, взгляды. Изменились темпы жизни. Изменились постановочные стандарты, технологии, оборудование. Изменились артисты, уровень их мастерства и подготовки", - сказал РИА Новости Богачев.
Он отметил, что ему это могло бы быть интересно при условии "общественной поддержки постановки, востребованности самого мюзикла у массовой аудитории и продюсерской свободы, необходимой от авторов и правообладателей".
"Норд-Ост" – первый российский мюзикл мирового класса. В 2002 году во время показа мюзикла в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Террористическая акция длилась с 23 по 26 октября. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
23 октября 2020, 03:34Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года