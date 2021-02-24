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https://ria.ru/20210224/nefteprovod-1598809889.html
Киев наложил арест на часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Киев наложил арест на часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" по которому ранее было принято... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:56
2021-02-24T16:58
россия
прикарпатзападтранс
укртранснафта
владимир зеленский
белоруссия
европа
украина
в мире
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" по которому ранее было принято решение о возврате в собственность Украины, сообщает пресс-служба Службы безопасности страны в среду.Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.По информации ведомства, такое решение суд принял накануне на основании доказательств, собранных СБ Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами страны."Сейчас арестованы все имущество стратегического объекта инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль госпредприятия "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.
https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html
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россия, прикарпатзападтранс, укртранснафта, владимир зеленский, белоруссия, европа, украина, в мире

Киев наложил арест на часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

16:56 24.02.2021 (обновлено: 16:58 24.02.2021)
 
© Фото : ТОВ "Прикарпатзахідтранс"Трубопровод "ПрикарпатЗападтранс"
Трубопровод ПрикарпатЗападтранс - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ТОВ "Прикарпатзахідтранс"
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" по которому ранее было принято решение о возврате в собственность Украины, сообщает пресс-служба Службы безопасности страны в среду.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
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По информации ведомства, такое решение суд принял накануне на основании доказательств, собранных СБ Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами страны.
"Сейчас арестованы все имущество стратегического объекта инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль госпредприятия "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.
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