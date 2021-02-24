https://ria.ru/20210224/nefteprovod-1598809889.html

Киев наложил арест на часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Киев наложил арест на часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" по которому ранее было принято... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:56

2021-02-24T16:56

2021-02-24T16:58

россия

прикарпатзападтранс

укртранснафта

владимир зеленский

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европа

украина

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" по которому ранее было принято решение о возврате в собственность Украины, сообщает пресс-служба Службы безопасности страны в среду.Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.По информации ведомства, такое решение суд принял накануне на основании доказательств, собранных СБ Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами страны."Сейчас арестованы все имущество стратегического объекта инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль госпредприятия "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html

https://ria.ru/20210208/ukraina-1596390914.html

россия

белоруссия

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украина

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россия, прикарпатзападтранс, укртранснафта, владимир зеленский, белоруссия, европа, украина, в мире