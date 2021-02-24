Киев наложил арест на часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
16:56 24.02.2021 (обновлено: 16:58 24.02.2021)
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" по которому ранее было принято решение о возврате в собственность Украины, сообщает пресс-служба Службы безопасности страны в среду.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
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По информации ведомства, такое решение суд принял накануне на основании доказательств, собранных СБ Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами страны.
"Сейчас арестованы все имущество стратегического объекта инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль госпредприятия "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.
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