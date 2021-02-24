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Архангельская область
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Глава Поморья будет лично контролировать исполнение нацпроектов
Глава Поморья будет лично контролировать исполнение нацпроектов
Глава Поморья Александр Цыбульский будет лично контролировать эффективное расходование средств на исполнение национальных проектов, при этом он обратил внимание РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:29
2021-02-24T19:29
архангельская область
жкх
александр цыбульский
архангельская область
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 фев – РИА Новости. Глава Поморья Александр Цыбульский будет лично контролировать эффективное расходование средств на исполнение национальных проектов, при этом он обратил внимание на важность контроля и со стороны органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду губернатор провел еженедельное оперативное совещание с членами областного правительства. Отдельный блок вопросов был посвящен реализации на территории региона национальных проектов. Главам муниципальных образований и руководителям профильных областных ведомств поручено держать на особом контроле все мероприятия, которые реализуются в рамках нацпроектов.Он также подчеркнул недопустимость ситуаций, подобных той, что возникла при строительстве детского сада в селе Долгощелье Мезенского района. Строить объект начали в 2018 году. При этом в проекте и смете были выявлены несоответствия, которые осложнили возведение здания и стали в череде других причиной того, что объект оказался долгостроем, говорится в сообщении пресс-службы. Архангельская область участвует в реализации 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов планируется направить свыше 14 миллиардов рублей, а всего за шесть лет – с 2019 по 2024 год – объем финансирования на эти цели составит более 78 миллиардов рублей.
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жкх, александр цыбульский, архангельская область, экономика

Глава Поморья будет лично контролировать исполнение нацпроектов

19:29 24.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 фев – РИА Новости. Глава Поморья Александр Цыбульский будет лично контролировать эффективное расходование средств на исполнение национальных проектов, при этом он обратил внимание на важность контроля и со стороны органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду губернатор провел еженедельное оперативное совещание с членами областного правительства. Отдельный блок вопросов был посвящен реализации на территории региона национальных проектов.
"Реализация мероприятий в рамках национальных проектов находится в зоне особого внимания президента страны. В последние годы на эти цели направляются беспрецедентные объемы денежных средств, которые для Архангельской области ежегодно увеличиваются. Это предоставляет региону большие возможности, но и накладывает на всех нас огромную ответственность. Мы с вами должны делать всё для того, чтобы эти средства были максимально эффективно использованы для изменения ситуации, в первую очередь инфраструктурной, в основных отраслях", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.
Главам муниципальных образований и руководителям профильных областных ведомств поручено держать на особом контроле все мероприятия, которые реализуются в рамках нацпроектов.
"Вы ежедневно видите, что происходит на этих объектах, и своевременное обращение внимания отраслевых министерств на проблемы, которые еще только потенциально могут возникнуть, нам с вами дает возможность оперативно принять решение и не допустить таких вещей", – сказал губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.
Он также подчеркнул недопустимость ситуаций, подобных той, что возникла при строительстве детского сада в селе Долгощелье Мезенского района. Строить объект начали в 2018 году. При этом в проекте и смете были выявлены несоответствия, которые осложнили возведение здания и стали в череде других причиной того, что объект оказался долгостроем, говорится в сообщении пресс-службы.
"У нас сегодня сформирован новый блок в сфере строительства и ЖКХ, и я надеюсь, что такого рода ошибки больше не повторятся. Мы будем превентивно реагировать, если возникают какие-либо проблемы. Такие вопросы надо решать на стадии проектирования, чтобы потом не возникало проблем при выполнении строительно-монтажных работ", – подчеркнул Цыбульский.
Архангельская область участвует в реализации 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов планируется направить свыше 14 миллиардов рублей, а всего за шесть лет – с 2019 по 2024 год – объем финансирования на эти цели составит более 78 миллиардов рублей.
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