https://ria.ru/20210224/natsproekty-1598835717.html

Глава Поморья будет лично контролировать исполнение нацпроектов

Глава Поморья будет лично контролировать исполнение нацпроектов

Глава Поморья Александр Цыбульский будет лично контролировать эффективное расходование средств на исполнение национальных проектов, при этом он обратил внимание РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:29

2021-02-24T19:29

2021-02-24T19:29

архангельская область

жкх

александр цыбульский

архангельская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577315716_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a2a600c86dc0f9551b94d5bb26abd02.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 24 фев – РИА Новости. Глава Поморья Александр Цыбульский будет лично контролировать эффективное расходование средств на исполнение национальных проектов, при этом он обратил внимание на важность контроля и со стороны органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду губернатор провел еженедельное оперативное совещание с членами областного правительства. Отдельный блок вопросов был посвящен реализации на территории региона национальных проектов. Главам муниципальных образований и руководителям профильных областных ведомств поручено держать на особом контроле все мероприятия, которые реализуются в рамках нацпроектов.Он также подчеркнул недопустимость ситуаций, подобных той, что возникла при строительстве детского сада в селе Долгощелье Мезенского района. Строить объект начали в 2018 году. При этом в проекте и смете были выявлены несоответствия, которые осложнили возведение здания и стали в череде других причиной того, что объект оказался долгостроем, говорится в сообщении пресс-службы. Архангельская область участвует в реализации 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов планируется направить свыше 14 миллиардов рублей, а всего за шесть лет – с 2019 по 2024 год – объем финансирования на эти цели составит более 78 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210215/format-1597584446.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, александр цыбульский, архангельская область, экономика