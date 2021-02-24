Глава Поморья будет лично контролировать исполнение нацпроектов
© РИА Новости / Евгений БиятовВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 24 фев – РИА Новости. Глава Поморья Александр Цыбульский будет лично контролировать эффективное расходование средств на исполнение национальных проектов, при этом он обратил внимание на важность контроля и со стороны органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду губернатор провел еженедельное оперативное совещание с членами областного правительства. Отдельный блок вопросов был посвящен реализации на территории региона национальных проектов.
"Реализация мероприятий в рамках национальных проектов находится в зоне особого внимания президента страны. В последние годы на эти цели направляются беспрецедентные объемы денежных средств, которые для Архангельской области ежегодно увеличиваются. Это предоставляет региону большие возможности, но и накладывает на всех нас огромную ответственность. Мы с вами должны делать всё для того, чтобы эти средства были максимально эффективно использованы для изменения ситуации, в первую очередь инфраструктурной, в основных отраслях", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.
Главам муниципальных образований и руководителям профильных областных ведомств поручено держать на особом контроле все мероприятия, которые реализуются в рамках нацпроектов.
"Вы ежедневно видите, что происходит на этих объектах, и своевременное обращение внимания отраслевых министерств на проблемы, которые еще только потенциально могут возникнуть, нам с вами дает возможность оперативно принять решение и не допустить таких вещей", – сказал губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.
Он также подчеркнул недопустимость ситуаций, подобных той, что возникла при строительстве детского сада в селе Долгощелье Мезенского района. Строить объект начали в 2018 году. При этом в проекте и смете были выявлены несоответствия, которые осложнили возведение здания и стали в череде других причиной того, что объект оказался долгостроем, говорится в сообщении пресс-службы.
"У нас сегодня сформирован новый блок в сфере строительства и ЖКХ, и я надеюсь, что такого рода ошибки больше не повторятся. Мы будем превентивно реагировать, если возникают какие-либо проблемы. Такие вопросы надо решать на стадии проектирования, чтобы потом не возникало проблем при выполнении строительно-монтажных работ", – подчеркнул Цыбульский.
Архангельская область участвует в реализации 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов планируется направить свыше 14 миллиардов рублей, а всего за шесть лет – с 2019 по 2024 год – объем финансирования на эти цели составит более 78 миллиардов рублей.