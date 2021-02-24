https://ria.ru/20210224/napadenie-1598704883.html

Трое приморцев напали на дом предпринимателя

Трое приморцев напали на дом предпринимателя

Трое жителей Приморья подозреваются в разбойном нападении на дом предпринимателя в Арсеньевском районе и похищении его сейфа с 5 миллионами рублей, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T03:37

2021-02-24T03:37

2021-02-24T03:37

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Трое жителей Приморья подозреваются в разбойном нападении на дом предпринимателя в Арсеньевском районе и похищении его сейфа с 5 миллионами рублей, сообщает краевое УМВД РФ.В полицию поступило заявление 54-летней местной жительницы о том, что неизвестные с оружием ночью незаконно проникли в ее дом, где напали на ее 66-летнего сожителя и похитили металлический сейф, где лежали 5 миллионов рублей. Также были похищены документы на недвижимость и другое имущество."Сотрудники уголовного розыска задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на предпринимателя в Приморье", - говорится в сообщении.В соседнем Яковлевском районе была найдена машина Toyota Corolla, на которой передвигались подозреваемые. Недалеко от места происшествия обнаружено гладкоствольное оружие, оно направлено на экспертизу.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Максимальная санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.Трое приморцев 28 и 29 лет арестованы.

https://ria.ru/20210218/arest-1598104358.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия