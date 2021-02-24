https://ria.ru/20210224/nalogooblozhenie-1598793884.html

Мишустин рассказал о переговорах с Нидерландами по налогообложению

Мишустин рассказал о переговорах с Нидерландами по налогообложению

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о процессе корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, отметил, что "Нидерланды... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:37

2021-02-24T15:37

2021-02-24T15:37

россия

михаил мишустин

владимир путин

кипр

нидерланды

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о процессе корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, отметил, что "Нидерланды пока сопротивляются".Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что РФ в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения."Хотел бы вам сказать, что мы не сидели сложа руки даже в пандемию. Президент поддержал все наши с вами проработки по 15% - все, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы. Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда."Я скажу, позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации. Мы жестко к этому относимся и, поверьте, мы наведем порядок в этом потихоньку", - заверил премьер.

https://ria.ru/20201222/nalogi-1590350000.html

россия

кипр

нидерланды

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россия, михаил мишустин, владимир путин, кипр, нидерланды, экономика