https://ria.ru/20210224/nalogooblozhenie-1598793884.html
Мишустин рассказал о переговорах с Нидерландами по налогообложению
Мишустин рассказал о переговорах с Нидерландами по налогообложению
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о процессе корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, отметил, что "Нидерланды... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:37
2021-02-24T15:37
2021-02-24T15:37
россия
михаил мишустин
владимир путин
кипр
нидерланды
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597507244_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_e57df2c7d0688767e1dea1fa750c8a08.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о процессе корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, отметил, что "Нидерланды пока сопротивляются".Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что РФ в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения."Хотел бы вам сказать, что мы не сидели сложа руки даже в пандемию. Президент поддержал все наши с вами проработки по 15% - все, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы. Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда."Я скажу, позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации. Мы жестко к этому относимся и, поверьте, мы наведем порядок в этом потихоньку", - заверил премьер.
https://ria.ru/20201222/nalogi-1590350000.html
россия
кипр
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597507244_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_f64f588ee737749d4009cacae469ccb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, кипр, нидерланды, экономика