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Мишустин рассказал о переговорах с Нидерландами по налогообложению
Мишустин рассказал о переговорах с Нидерландами по налогообложению
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о процессе корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, отметил, что "Нидерланды... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:37
2021-02-24T15:37
россия
михаил мишустин
владимир путин
кипр
нидерланды
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о процессе корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, отметил, что "Нидерланды пока сопротивляются".Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что РФ в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения."Хотел бы вам сказать, что мы не сидели сложа руки даже в пандемию. Президент поддержал все наши с вами проработки по 15% - все, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы. Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда."Я скажу, позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации. Мы жестко к этому относимся и, поверьте, мы наведем порядок в этом потихоньку", - заверил премьер.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, кипр, нидерланды, экономика

Мишустин рассказал о переговорах с Нидерландами по налогообложению

15:37 24.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о процессе корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, отметил, что "Нидерланды пока сопротивляются".
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что РФ в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
"Хотел бы вам сказать, что мы не сидели сложа руки даже в пандемию. Президент поддержал все наши с вами проработки по 15% - все, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы. Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда.
"Я скажу, позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации. Мы жестко к этому относимся и, поверьте, мы наведем порядок в этом потихоньку", - заверил премьер.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 11:32
Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинКипрНидерландыЭкономика
 
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