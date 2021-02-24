https://ria.ru/20210224/moskva-1598748721.html

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2020 году вырос на треть

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2020 году вырос на треть

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2020 году вырос на 31% и достиг 39,9 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:08

2021-02-24T12:08

2021-02-24T12:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2020 году вырос на 31% и достиг 39,9 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). Среди главных торговых партнеров Москвы — Казахстан (с объемом экспорта 2,65 миллиарда долларов), США (2,48 миллиарда), Белоруссия (2,4 миллиарда) и Китай (2,27 миллиарда долларов). Также в число ключевых импортеров вошли Германия (объем экспорта увеличился на 11% до 1,23 миллиарда долларов), Гонконг (рост почти в три раза - до 1,22 миллиарда долларов) и Япония (рост на 13% - до 1,12 миллиарда долларов).Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2020 году в структуре несырьевого неэнергетического экспорта промышленный экспорт Москвы вырос на 30,9% до 36,05 миллиарда долларов, а объем экспорта продукции АПК - на 31,8% до 3,8 миллиарда долларов. Отмечается, что основными экспортными товарами стали механическое оборудование, техника и компьютеры, автотехника, продукция химических предприятий, а также коммуникационная аппаратура.Почти все лидирующие отрасли в структуре экспорта АПК Москвы в 2020 году показали рост. Так, например, экспорт пищевой и перерабатывающей отрасли вырос на 10,4%, а мясной и молочной — на 19%. Наиболее востребованными товарами агропромышленного комплекса стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, в том числе хлеб, готовые корма для животных, а также продукты на основе муки и молока. Главные торговые партнеры в сфере аграрной промышленности — это страны СНГ и ближнего зарубежья (Белорусcия, Казахстан, Турция и Китай).Хорошую динамику показал медицинский и фармацевтический экспорт — по сравнению с 2019 годом поставки в этом сегменте увеличились почти на 40%. Среди фармацевтических и медицинских товаров лидируют расфасованные лекарства (объем экспорта около 200 миллионов долларов), диагностические реагенты (56 миллионов долларов), а также вакцины (51 миллион долларов). В 3,9 раза выросли поставки за рубеж антибиотиков, произведенных московскими компаниями, в три раза — экспорт магнитно-резонансных томографов, терапевтической дыхательной аппаратуры, газовых масок и схожего дыхательного оборудования.В пресс-службе напомнили, что финансовая поддержка экспортеров со стороны правительства Москвы в прошлом году увеличилась в семь раз. Если в 2019 году она составила 70 миллионов рублей, то в 2020 году компаниям одобрили субсидии и гранты на общую сумму около 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html

https://ria.ru/20210216/mosprom-1597670887.html

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москва