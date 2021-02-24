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Чувашский кооператив открыл молочную линию при поддержке МСП Банка и КМСП
Чувашский кооператив открыл молочную линию при поддержке МСП Банка и КМСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил сельскохозяйственному кооперативу из Чувашии финансирование для запуска производственной линии по выпуску... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:42
2021-02-24T17:42
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил сельскохозяйственному кооперативу из Чувашии финансирование для запуска производственной линии по выпуску молочной продукции в стеклянной таре, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал кооперативу "Деревенский дворик" кредит на сумму 10 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП на всю сумму. Полученные средства вложены кооперативом в закупку материалов, сырья и обеспечение текущей деятельности. Производственные мощности запущены в эксплуатацию. Козье и коровье молоко теперь фасуются в стеклянную тару, в которой после стерилизации и ультрапастеризации молоко будет храниться до шести месяцев, уточняется в сообщении.Кооператив "Деревенский дворик" объединяет 27 фермерских хозяйств, производящих мясные полуфабрикаты и деликатесы, колбасные изделия, кисломолочные продукты из деревенского молока, мед, чай из местных трав, масло подсолнечное, мучные изделия и многое другое. На средства кооператива построено производственное и офисное помещение общей площадью более 1300 квадратных метров. В сельхозкооперативе работают 36 человек, имеется сеть фирменных киосков.
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60
корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Чувашский кооператив открыл молочную линию при поддержке МСП Банка и КМСП

17:42 24.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабочая на линии производства молочного завода
Рабочая на линии производства молочного завода - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил сельскохозяйственному кооперативу из Чувашии финансирование для запуска производственной линии по выпуску молочной продукции в стеклянной таре, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал кооперативу "Деревенский дворик" кредит на сумму 10 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП на всю сумму.
"Поддержка кооперативов является отдельным специальным треком системной адресной поддержки предпринимательства Корпорации МСП. Усиление роли МСП в сельском хозяйстве вносит важный вклад в повышение уровня агропромышленного комплекса, укрепление национальной экономики, в обеспечение продовольственной безопасности России, а также в решение многих социальных проблем жителей села, в том числе увеличивая число рабочих мест", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич., слова которого приводятся в сообщении.
Полученные средства вложены кооперативом в закупку материалов, сырья и обеспечение текущей деятельности. Производственные мощности запущены в эксплуатацию. Козье и коровье молоко теперь фасуются в стеклянную тару, в которой после стерилизации и ультрапастеризации молоко будет храниться до шести месяцев, уточняется в сообщении.
Кооператив "Деревенский дворик" объединяет 27 фермерских хозяйств, производящих мясные полуфабрикаты и деликатесы, колбасные изделия, кисломолочные продукты из деревенского молока, мед, чай из местных трав, масло подсолнечное, мучные изделия и многое другое. На средства кооператива построено производственное и офисное помещение общей площадью более 1300 квадратных метров. В сельхозкооперативе работают 36 человек, имеется сеть фирменных киосков.
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