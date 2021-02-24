https://ria.ru/20210224/moloko-1598819866.html

Чувашский кооператив открыл молочную линию при поддержке МСП Банка и КМСП

Чувашский кооператив открыл молочную линию при поддержке МСП Банка и КМСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил сельскохозяйственному кооперативу из Чувашии финансирование для запуска производственной линии по выпуску... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:42

2021-02-24T17:42

2021-02-24T17:42

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил сельскохозяйственному кооперативу из Чувашии финансирование для запуска производственной линии по выпуску молочной продукции в стеклянной таре, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал кооперативу "Деревенский дворик" кредит на сумму 10 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП на всю сумму. Полученные средства вложены кооперативом в закупку материалов, сырья и обеспечение текущей деятельности. Производственные мощности запущены в эксплуатацию. Козье и коровье молоко теперь фасуются в стеклянную тару, в которой после стерилизации и ультрапастеризации молоко будет храниться до шести месяцев, уточняется в сообщении.Кооператив "Деревенский дворик" объединяет 27 фермерских хозяйств, производящих мясные полуфабрикаты и деликатесы, колбасные изделия, кисломолочные продукты из деревенского молока, мед, чай из местных трав, масло подсолнечное, мучные изделия и многое другое. На средства кооператива построено производственное и офисное помещение общей площадью более 1300 квадратных метров. В сельхозкооперативе работают 36 человек, имеется сеть фирменных киосков.

https://ria.ru/20210220/bank-1598307792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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