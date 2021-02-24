https://ria.ru/20210224/modern-1598391776.html

Полный "Модерн": как Лолита у Юрия Грымова сыграла

Полный "Модерн": как Лолита у Юрия Грымова сыграла

В театре "Модерн", который пятый год возглавляет Юрий Грымов, состоялась премьера "Женитьбы" с Лолитой Милявской — это ее дебют как драматической актрисы. О... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T08:00

2021-02-24T08:00

2021-02-24T08:14

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В театре "Модерн", который пятый год возглавляет Юрий Грымов, состоялась премьера "Женитьбы" с Лолитой Милявской — это ее дебют как драматической актрисы. О том, зачем режиссер запретил ей пересматривать советские экранизации, почему все постановки должны быть на злобу дня, а эклеры в буфете — нескольких видов, — в материале РИА Новости.Хлеба и зрелищ"Я очень давно с Юрой дружу (Грымов снимал клипы для кабаре-дуэта "Академия". — Прим. ред.). Но здесь, в театре, его называют по имени-отчеству. Ну и я тоже стала периодически, ведь теперь я в труппе", — говорит Лолита. Стоящий рядом Грымов улыбается: "Уважительно, так принято в нашей среде".В декабре 2016-го Юрий Вячеславович стал худруком московского театра "Модерн", сменив основательницу Светлану Врагову. И так как человек он, по его словам, "из другого профсоюза" — известный кинорежиссер, продюсер, а в прошлом рекламщик, — "Модерн" заметно выделяется на фоне других столичных театров.Переступив порог, попадаешь в атмосферу закрытого клуба. Дубовый паркет, массивные кожаные кресла под старину, красные абажуры, мягкие пуфики. Помимо двух фойе, есть и гостиная-библиотека, где можно посидеть с книгой, ожидая начала спектакля. Интерьеры в стиле модерн старались выдержать в соответствии со зданием на Бауманской, где расположен театр, — оно 1911 года, и тут когда-то была Хлебная биржа.Не забывая, что зрителям нужно не одних лишь зрелищ, но и "хлеба", в инстаграме Грымов анонсирует не только премьеры, но гастрономические новинки: то новые эклеры завезли, то в меню появились мини-гамбургеры для детей. "Главное, никаких "замученных" бутербродов в целлофане — вечных обитателей большинства театральных буфетов", — усмехается он."Я со МХАТом не соревнуюсь"В отличие от интерьеров, репертуар у "Модерна" эклектичный. Это ясно уже из афиши: "Нирвана", "Война и мир", "Кладбище понтов", "На дне". А теперь и "Женитьба", в которой Грымов соединил произведения трех русских классиков — Гоголя, Островского и Чехова. "Кажется, что это разные вещи, но на самом деле они все об одном — о нелюбви. В них никто никому не нужен", — говорит Грымов.На сцене появится и мечтательный Бальзаминов, и чеховский Ломов, который ругается с потенциальной невестой из-за Воловьих Лужков. Главная героиня, гоголевская Агафья Тихоновна в исполнении Лолиты — засидевшаяся в девках богатая невеста — выбирает из множества претендентов, предложенных ушлой свахой (обладательница "Золотой маски" и заслуженная артистка РФ Анастасия Светлова).Это первая роль Милявской в театре, и она не скрывает, что сильно волнуется. В разгар репетиций хотела даже бросить: решила, что не соответствует уровню труппы. Но смелости отказаться не хватило. "Думала, Юра сам мне скажет, что я не справляюсь", — признается она. Грымов возражает: "А я в тебе был уверен. Любой комик — прежде всего хороший драматический артист: вспомнить того же Папанова, Никулина".Готовясь к роли, Лолита пересмотрела классические советские постановки и экранизации, хотя Грымов просил этого не делать. Впала в депрессию: "Думала: имею ли право выйти на сцену? А потом увидела новые современные спектакли и поняла, что все не так страшно. Просто я не МХАТ и ни в коем случае не претендую на соперничество с великими" , — рассуждает она.На злобу дняНовой актрисой Грымов, по его словам, доволен. И подчеркивает, что "Модерн" не из тех театров, которые зовут знаменитостей ради хайпа. "Часто вокруг приглашенных звезд вертится вся постановка, но после нескольких спектаклей они уходят. У нас будет не так — я ненавижу проектный театр. Лолита останется в труппе и примет участие в других проектах".Милявская вот уже несколько лет — большая поклонница "Модерна": посещает все спектакли, причем сама покупает билеты. "И я считаю, это правильно", — замечает худрук. "Потому что до пандемии мы, как большинство театров в России, жили небогато, но достойно: за счет продажи билетов".Вернуть людей в зрительный зал, уверен Грымов, способны спектакли на злобу дня: "Театр сегодня не может быть глух к тому, что происходит на улице". К "классическим" постановкам относится скептически: "Многие говорят, что, мол, ставят спектакли, как в XVIII или XIX веке. Тогда уж, честности ради, вместо светодиодных прожекторов нужно поставить канделябры. И зачем эти реконструкции? Ведь в зале сидят люди XXI века, и надо сделать произведение ближе и понятнее".Так что в "Женитьбе" главная героиня гладит свадебную фату утюгом, а в минуты отчаяния утыкается в пузатый телевизор на тумбочке. "Но главное — я впервые, в соответствии с требованием времени, вывел в центр женский характер, который во всех этих пьесах изначально был на втором плане. Теперь у Агафьи Тихоновны появилась фамилия — вы знали, что она вообще-то Купердягина?" — интересуется Грымов.Век театраБывший клипмейкер, академик кинопремии "Ника", Грымов не скрывает, что в "театральной тусовке" держится особняком. Но предпочитает идти своим путем, потому что в спектаклях видит перспектив больше, чем в фильмах.Кинобизнес, по его словам, стагнирует. "Максимум одна-две картины в год возвращают бюджет. В театре себестоимость постановки ниже, а цены на билеты выше. И при этом можно позволить эксперименты, это отличное поле для новаторств", — объясняет он. Один из главных плюсов театра, считает Грымов, — невозможность массового тиражирования спектакля, а также пиратства, которое обесценивает творческое произведение. И подчеркивает: "XX век был веком кино, и я рад, что в нем отметился. А XXI век — век театра". Наверное ему, как опытному продюсеру, виднее.

https://ria.ru/20210209/teatr-1595981283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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