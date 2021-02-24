https://ria.ru/20210224/medvedchuk-1598772640.html

В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука

В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука

Санкции властей Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука не нарушают нормы ОБСЕ и Совета Европы, заявили в МИД ФРГ. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:03

2021-02-24T14:03

2021-02-24T14:03

виктор медведчук

мид германии

украина

в мире

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Санкции властей Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука не нарушают нормы ОБСЕ и Совета Европы, заявили в МИД ФРГ.Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Позже президент Украины ввел в действия данные ограничения, подписав соответствующий указ."Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 предприятий базируются на составе преступления "финансирование терроризма" в соответствии с украинским уголовным правом. По известным нам на сегодня сведениям действия руководства Украины основаны на правовой базе, которая в своей основе не нарушает законы и нормы ОБСЕ или Совета Европы", - заявили в МИД журналистам.В ведомстве напомнили, что США в 2014 году ввели санкции против Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины".

https://ria.ru/20210219/kravchuk-1598250826.html

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виктор медведчук, мид германии, украина, в мире