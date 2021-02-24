Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/medvedchuk-1598772640.html
В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
Санкции властей Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука не нарушают нормы ОБСЕ и Совета Европы, заявили в МИД ФРГ. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:03
2021-02-24T14:03
виктор медведчук
мид германии
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_0:181:2800:1756_1920x0_80_0_0_158f565ed20f009b83da405f2f8b9261.jpg
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Санкции властей Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука не нарушают нормы ОБСЕ и Совета Европы, заявили в МИД ФРГ.Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Позже президент Украины ввел в действия данные ограничения, подписав соответствующий указ."Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 предприятий базируются на составе преступления "финансирование терроризма" в соответствии с украинским уголовным правом. По известным нам на сегодня сведениям действия руководства Украины основаны на правовой базе, которая в своей основе не нарушает законы и нормы ОБСЕ или Совета Европы", - заявили в МИД журналистам.В ведомстве напомнили, что США в 2014 году ввели санкции против Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины".
https://ria.ru/20210219/kravchuk-1598250826.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_435ead1b68a4b9c4531e4d3f740f61f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор медведчук, мид германии, украина, в мире

В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука

14:03 24.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Санкции властей Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука не нарушают нормы ОБСЕ и Совета Европы, заявили в МИД ФРГ.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Позже президент Украины ввел в действия данные ограничения, подписав соответствующий указ.
"Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 предприятий базируются на составе преступления "финансирование терроризма" в соответствии с украинским уголовным правом. По известным нам на сегодня сведениям действия руководства Украины основаны на правовой базе, которая в своей основе не нарушает законы и нормы ОБСЕ или Совета Европы", - заявили в МИД журналистам.
В ведомстве напомнили, что США в 2014 году ввели санкции против Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины".
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 22:24
Кравчук заявил, что на Украине "идет реальная война"
 
Виктор МедведчукМИД ГерманииУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния