В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Санкции властей Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука не нарушают нормы ОБСЕ и Совета Европы, заявили в МИД ФРГ.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Позже президент Украины ввел в действия данные ограничения, подписав соответствующий указ.
"Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 предприятий базируются на составе преступления "финансирование терроризма" в соответствии с украинским уголовным правом. По известным нам на сегодня сведениям действия руководства Украины основаны на правовой базе, которая в своей основе не нарушает законы и нормы ОБСЕ или Совета Европы", - заявили в МИД журналистам.
В ведомстве напомнили, что США в 2014 году ввели санкции против Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины".
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