https://ria.ru/20210224/maryasov-1598850899.html

Суд вынес решение по делу о блокировании дорог на незаконной акции

Суд вынес решение по делу о блокировании дорог на незаконной акции

Тверской суд Москвы в связи с делом о блокировании транспортных коммуникаций на несанкционированной акции 23 января избрал запрет определенных действий... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T22:38

2021-02-24T22:38

2021-02-24T22:38

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в связи с делом о блокировании транспортных коммуникаций на несанкционированной акции 23 января избрал запрет определенных действий активисту незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, он не может выходить из дома по ночам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Суд запретил Марьясову покидать жилище с 20.00 до 8.00, общаться с участниками дела, получать, отправлять корреспонденцию, вести переговоры с помощью любых средств связи, находиться в местах массовых мероприятий или участвовать в их проведении.Марьясов стал первым фигурантом дела, возбужденного после несогласованной акции 23 января по части 1 статье 267 УК РФ - о блокирование транспортных коммуникаций. Активисту грозит наказание от штрафа до лишения свободы на один год.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, москва, происшествия