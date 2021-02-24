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https://ria.ru/20210224/maryasov-1598850899.html
Суд вынес решение по делу о блокировании дорог на незаконной акции
Суд вынес решение по делу о блокировании дорог на незаконной акции
Тверской суд Москвы в связи с делом о блокировании транспортных коммуникаций на несанкционированной акции 23 января избрал запрет определенных действий... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:38
2021-02-24T22:38
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в связи с делом о блокировании транспортных коммуникаций на несанкционированной акции 23 января избрал запрет определенных действий активисту незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, он не может выходить из дома по ночам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Суд запретил Марьясову покидать жилище с 20.00 до 8.00, общаться с участниками дела, получать, отправлять корреспонденцию, вести переговоры с помощью любых средств связи, находиться в местах массовых мероприятий или участвовать в их проведении.Марьясов стал первым фигурантом дела, возбужденного после несогласованной акции 23 января по части 1 статье 267 УК РФ - о блокирование транспортных коммуникаций. Активисту грозит наказание от штрафа до лишения свободы на один год.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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россия, москва, происшествия

Суд вынес решение по делу о блокировании дорог на незаконной акции

22:38 24.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в связи с делом о блокировании транспортных коммуникаций на несанкционированной акции 23 января избрал запрет определенных действий активисту незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, он не может выходить из дома по ночам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Суд постановил: избрать в отношении Г. Марьясова меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок 1 месяц ", - сказала собеседница агентства.

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15 февраля, 18:08
Как меня учили делать революцию в России
Суд запретил Марьясову покидать жилище с 20.00 до 8.00, общаться с участниками дела, получать, отправлять корреспонденцию, вести переговоры с помощью любых средств связи, находиться в местах массовых мероприятий или участвовать в их проведении.
Марьясов стал первым фигурантом дела, возбужденного после несогласованной акции 23 января по части 1 статье 267 УК РФ - о блокирование транспортных коммуникаций. Активисту грозит наказание от штрафа до лишения свободы на один год.
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Навальный убил протест
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
Так кто же на самом деле здесь власть?
 
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