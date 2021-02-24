https://ria.ru/20210224/lubyanka-1598795518.html

Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо

Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против установки любого памятника на Лубянской площади в Москве. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:46

2021-02-24T15:46

2021-02-24T17:03

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

александр невский

феликс дзержинский

евгений герасимов

алексей венедиктов (журналист)

владимир жириновский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cb72ca3b5f56640654e3f7c71788d92c.png

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против установки любого памятника на Лубянской площади в Москве.Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Александру Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/pamyatnik-1598679536.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, феликс дзержинский, евгений герасимов, алексей венедиктов (журналист), владимир жириновский, москва, общество