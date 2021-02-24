https://ria.ru/20210224/lubyanka-1598795518.html
Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо
Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против установки любого памятника на Лубянской площади в Москве. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:46
2021-02-24T15:46
2021-02-24T17:03
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против установки любого памятника на Лубянской площади в Москве.Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Александру Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/pamyatnik-1598679536.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, феликс дзержинский, евгений герасимов, алексей венедиктов (журналист), владимир жириновский, москва, общество