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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210224/lubyanka-1598795518.html
Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо
Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против установки любого памятника на Лубянской площади в Москве. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:46
2021-02-24T17:03
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр невский
феликс дзержинский
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москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против установки любого памятника на Лубянской площади в Москве.Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Александру Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, феликс дзержинский, евгений герасимов, алексей венедиктов (журналист), владимир жириновский, москва, общество

Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо

15:46 24.02.2021 (обновлено: 17:03 24.02.2021)
 
© Радио SputnikЛубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Радио Sputnik
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против установки любого памятника на Лубянской площади в Москве.
"Пусть на Лубянской площади будет или клумба, или небольшой фонтанчик. Вообще никому ставить памятники не надо, не надо превращать наши города в кладбища", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.
В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Александру Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 19:00Сказано в эфире
"Весомая альтернатива". Историки поддержали памятник Невскому на Лубянке
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийФеликс ДзержинскийЕвгений ГерасимовАлексей Венедиктов (журналист)Владимир ЖириновскийМоскваОбщество
 
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