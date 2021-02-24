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Пермский минздрав обязали купить лекарство для детей с СМА
Пермский минздрав обязали купить лекарство для детей с СМА
Приставы обязали минздрав Пермского края купить для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) дорогостоящее лекарство, сообщает региональная служба... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:36
2021-02-24T12:36
россия
здоровье - общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 24 фев - РИА Новости. Приставы обязали минздрав Пермского края купить для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) дорогостоящее лекарство, сообщает региональная служба судебных приставов.По данным ФССП, министерство здравоохранения Пермского края должно было закупить для лечения детей с диагнозом СМА дорогостоящий препарат "Спинраза", который останавливает развитие быстро прогрессирующей смертельной болезни."На исполнении у пермских приставов находилось 5 судебных решений, содержащих требования обеспечить пациентов дорогостоящей инъекцией... Сотрудникам ФССП пришлось прибегнуть к применению принудительных мер в отношении министерства здравоохранения Пермского края. В результате препараты были закуплены. Лекарство уже доставлено в регион, пациентов готовят к проведению процедуры", - говорится в сообщении.В службе судебных приставов уточнили, что за неисполнение требований суда о закупке лекарства минздрав был трижды оштрафован на 30 тысяч рублей. Позднее сумма была увеличена до 60 тысяч рублей. Уклонение от исполнения наказания привело также к взысканию исполнительского сбора, составившего 10 тысяч рублей по каждому из назначенных штрафов.При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, - это "Спинраза". Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат необходимо вводить на протяжении всей жизни в качестве терапии.
https://ria.ru/20210211/sma-1597109807.html
https://ria.ru/20210126/spinraza-1594651649.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), пермский край, общество

Пермский минздрав обязали купить лекарство для детей с СМА

12:36 24.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ПЕРМЬ, 24 фев - РИА Новости. Приставы обязали минздрав Пермского края купить для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) дорогостоящее лекарство, сообщает региональная служба судебных приставов.
По данным ФССП, министерство здравоохранения Пермского края должно было закупить для лечения детей с диагнозом СМА дорогостоящий препарат "Спинраза", который останавливает развитие быстро прогрессирующей смертельной болезни.
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"На исполнении у пермских приставов находилось 5 судебных решений, содержащих требования обеспечить пациентов дорогостоящей инъекцией... Сотрудникам ФССП пришлось прибегнуть к применению принудительных мер в отношении министерства здравоохранения Пермского края. В результате препараты были закуплены. Лекарство уже доставлено в регион, пациентов готовят к проведению процедуры", - говорится в сообщении.
В службе судебных приставов уточнили, что за неисполнение требований суда о закупке лекарства минздрав был трижды оштрафован на 30 тысяч рублей. Позднее сумма была увеличена до 60 тысяч рублей. Уклонение от исполнения наказания привело также к взысканию исполнительского сбора, составившего 10 тысяч рублей по каждому из назначенных штрафов.
При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, - это "Спинраза". Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат необходимо вводить на протяжении всей жизни в качестве терапии.
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