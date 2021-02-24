https://ria.ru/20210224/lavrov-1598743440.html

Лавров оценил ситуацию с дискриминацией русскоязычных граждан на Украине

Лавров оценил ситуацию с дискриминацией русскоязычных граждан на Украине

РФ сожалеет, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием вопиющие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:48

2021-02-24T11:48

2021-02-24T11:48

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РФ сожалеет, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием вопиющие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.По его словам, недопустимо, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств.Дипломат напомнил, что с сентября 2020 года на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер."Русский язык, который являлся и является родным по разным оценкам для 30-50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим", - отметил министр.

https://ria.ru/20210209/latviya-1596658382.html

https://ria.ru/20210209/krik-1596742799.html

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россия, прибалтика, сергей лавров, евросоюз, оон, украина, в мире