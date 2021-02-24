https://ria.ru/20210224/lavrov-1598743440.html
Лавров оценил ситуацию с дискриминацией русскоязычных граждан на Украине
Лавров оценил ситуацию с дискриминацией русскоязычных граждан на Украине
РФ сожалеет, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием вопиющие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:48
2021-02-24T11:48
2021-02-24T11:48
россия
прибалтика
сергей лавров
евросоюз
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597702867_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_2d0acf767fa641dcedf166d20c40939f.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РФ сожалеет, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием вопиющие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.По его словам, недопустимо, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств.Дипломат напомнил, что с сентября 2020 года на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер."Русский язык, который являлся и является родным по разным оценкам для 30-50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим", - отметил министр.
https://ria.ru/20210209/latviya-1596658382.html
https://ria.ru/20210209/krik-1596742799.html
россия
прибалтика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597702867_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0cb57948a414ca8562e22a5a2762bb15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, прибалтика, сергей лавров, евросоюз, оон, украина, в мире