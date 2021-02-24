https://ria.ru/20210224/korruptsiya-1598729220.html

Путин подписал закон об ответственности за коррупцию в организациях

Путин подписал закон об ответственности за коррупцию в организациях

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовную ответственность за коррупционные преступления будут нести руководители... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:54

2021-02-24T10:54

2021-02-24T10:54

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовную ответственность за коррупционные преступления будут нести руководители подконтрольных госорганам власти дочерних структур хозяйственных организаций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее уголовная ответственность за коррупцию могла быть возложена лишь на глав самих хозяйственных структур, где госорганы власти являются основными акционерами.Теперь и руководители дочерних организаций таких структур будут нести уголовную ответственность за получение взятки, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями или нецелевое использование бюджетных средств.

https://ria.ru/20210215/korruptsiya-1597472003.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество