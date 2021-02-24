https://ria.ru/20210224/korruptsiya-1598729220.html
Путин подписал закон об ответственности за коррупцию в организациях
Путин подписал закон об ответственности за коррупцию в организациях
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовную ответственность за коррупционные преступления будут нести руководители... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:54
2021-02-24T10:54
2021-02-24T10:54
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовную ответственность за коррупционные преступления будут нести руководители подконтрольных госорганам власти дочерних структур хозяйственных организаций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее уголовная ответственность за коррупцию могла быть возложена лишь на глав самих хозяйственных структур, где госорганы власти являются основными акционерами.Теперь и руководители дочерних организаций таких структур будут нести уголовную ответственность за получение взятки, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями или нецелевое использование бюджетных средств.
https://ria.ru/20210215/korruptsiya-1597472003.html
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, согласно которому уголовную ответственность за коррупционные преступления будут нести руководители подконтрольных госорганам власти дочерних структур хозяйственных организаций.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее уголовная ответственность за коррупцию могла быть возложена лишь на глав самих хозяйственных структур, где госорганы власти являются основными акционерами.
Теперь и руководители дочерних организаций таких структур будут нести уголовную ответственность за получение взятки, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями или нецелевое использование бюджетных средств.