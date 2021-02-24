https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598853854.html

В США продлили режим ЧС из-за коронавируса

В США продлили режим ЧС из-за коронавируса

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса, говорится в распространенном в среду сообщении Белого... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T23:51

2021-02-24T23:51

2021-02-24T23:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.Накануне число смертей от коронавируса в США превысило 500 тысяч человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превышает 28 миллионов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210224/pandemiya-1598810582.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире