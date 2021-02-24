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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598853854.html
В США продлили режим ЧС из-за коронавируса
В США продлили режим ЧС из-за коронавируса
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса, говорится в распространенном в среду сообщении Белого... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:51
2021-02-24T23:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.Накануне число смертей от коронавируса в США превысило 500 тысяч человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превышает 28 миллионов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

В США продлили режим ЧС из-за коронавируса

23:51 24.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе
Медсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.

"Пандемия COVID-19 продолжает представлять значительную угрозу здоровью граждан и безопасности страны. В этой связи национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 13 марта 2020 года и вступившая в силу 1 марта 2020 года, должна продолжаться и после 1 марта 2021 года… Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации", - говорится в документе за подписью Байдена.

Накануне число смертей от коронавируса в США превысило 500 тысяч человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превышает 28 миллионов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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