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Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 70 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 70 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 69,8 тысячи, зарегистрированы более 2,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:17
2021-02-24T17:17
2021-02-24T17:17
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 69,8 тысячи, зарегистрированы более 2,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа медики зафиксировали 69 828 новых случаев заболевания COVID-19 и 2284 летальных исхода.Всего, как сообщает университет, в США коронавирусом заразились более 28,2 миллиона человек, скончались более 500 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире