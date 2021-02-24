Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в КНДР
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Хотя КНДР заявляет, что свободна от коронавируса, COVID-19 может распространяться там в небольших масштабах, но власти держат ситуацию под контролем с помощью самых жестких мер в мире, сообщил РИА Новости профессор факультета профилактической медицины южнокорейского университета Ханъян Син Ён Чжон.
По мнению эксперта, нельзя сказать, что в КНДР серьезно стоит проблема распространения коронавируса.
"Во-первых, хотя официально в Северной Корее коронавируса нет, они каждую неделю сообщают ВТО о количестве людей "с подозрением на заболевание". Хотя мы не можем 100% доверять этим цифрам, они имеют смысл, ведь Северная Корея сообщает число тестируемых и число людей с подозрением на коронавирус. Во-вторых, показатели не меняются резко. То есть нет такого, чтобы число внезапно выросло", - заявил профессор.
Син Ён Чжон добавил, что Северная Корея применяет самые строгие в мире меры против коронавируса, иногда доходя "до странного", блокируя не только передвижение, но и ввоз товаров. Но главным аргументом эксперт полагает то, что все массовые мероприятия в КНДР в последнее время проводятся без масок.
"Во время ряда последних мероприятий с участием Ким Чен Ына присутствующие в большинстве своем не носили маски… Мероприятия эти транслировались в прямом эфире, и Ким Чен Ын зачитывал речь. Это показывает, что коронавирус в КНДР если и есть, то не сильно распространен и до определенной степени находится под контролем… Если бы вирус активно распространялся, то на мероприятиях, где все руководство собирается и на протяжении долгого времени участвует в заседаниях, люди носили бы маски", - заявил Син Ён Чжон.
Как считает профессор, вначале официальное отсутствие в КНДР больных было обусловлено тем, что у страны просто не было возможности проводить тестирование без тест-наборов, а теперь Северной Корее просто нет смысла сообщать о зараженных.
"Вначале Северная Корея не врала насчет отсутствия заболевших, скорее у нее не было возможности проверить. Позже наборы для тестирования стали завозить из России и других стран, но в небольшом количестве. Сравнительно недавно, где-то с августа-сентября, в КНДР начали проверять примерно по 1,5 тысячи человек в месяц. Но сейчас им нет особого смысла сообщать о больных. Даже если они скажут, что заболевшие есть, ничего особо не изменится, ведь они контролируют (ситуацию – Прим. ред.)", - пояснил эксперт.