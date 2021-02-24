https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598801757.html

Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в КНДР

Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в КНДР

Хотя КНДР заявляет, что свободна от коронавируса, COVID-19 может распространяться там в небольших масштабах, но власти держат ситуацию под контролем с помощью... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:19

2021-02-24T16:19

2021-02-24T16:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Хотя КНДР заявляет, что свободна от коронавируса, COVID-19 может распространяться там в небольших масштабах, но власти держат ситуацию под контролем с помощью самых жестких мер в мире, сообщил РИА Новости профессор факультета профилактической медицины южнокорейского университета Ханъян Син Ён Чжон.По мнению эксперта, нельзя сказать, что в КНДР серьезно стоит проблема распространения коронавируса.Син Ён Чжон добавил, что Северная Корея применяет самые строгие в мире меры против коронавируса, иногда доходя "до странного", блокируя не только передвижение, но и ввоз товаров. Но главным аргументом эксперт полагает то, что все массовые мероприятия в КНДР в последнее время проводятся без масок.Как считает профессор, вначале официальное отсутствие в КНДР больных было обусловлено тем, что у страны просто не было возможности проводить тестирование без тест-наборов, а теперь Северной Корее просто нет смысла сообщать о зараженных."Вначале Северная Корея не врала насчет отсутствия заболевших, скорее у нее не было возможности проверить. Позже наборы для тестирования стали завозить из России и других стран, но в небольшом количестве. Сравнительно недавно, где-то с августа-сентября, в КНДР начали проверять примерно по 1,5 тысячи человек в месяц. Но сейчас им нет особого смысла сообщать о больных. Даже если они скажут, что заболевшие есть, ничего особо не изменится, ведь они контролируют (ситуацию – Прим. ред.)", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире