Украина начала вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca
14:21 24.02.2021 (обновлено: 17:30 24.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Черкасская область первая из регионов Украины получила вакцину от коронавируса — в общем 16,2 тысячи доз, сообщил в среду председатель областной государственной администрации Александр Скичко.
Ранее в среду министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первые дозы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca отправлены в регионы Украины, вакцинация в стране начнется в сжатые сроки.
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"Черкасская область — первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация. В этот момент получаем 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca", — написал Скичко в Facebook.
Он также сообщил, что в области на сто процентов готовы к первому этапу вакцинации.
Также Скичко отметил на своей странице, что первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев во вторник утром. Степанов сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что вакцинация против коронавируса на Украине начнется в семи областях и в Киеве в среду, первыми привьют медиков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 317 694 человек, выздоровели 1 155 422 заболевших, летальных случаев — 25 461.