Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598777154.html
Украина начала вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca
Украина начала вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca
Черкасская область первая из регионов Украины получила вакцину от коронавируса — в общем 16,2 тысячи доз, сообщил в среду председатель областной государственной РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:21
2021-02-24T17:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
черкасская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:256:3072:1983_1920x0_80_0_0_84f8cbbc3866e5e8ead81964b8701738.jpg
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Черкасская область первая из регионов Украины получила вакцину от коронавируса — в общем 16,2 тысячи доз, сообщил в среду председатель областной государственной администрации Александр Скичко.Ранее в среду министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первые дозы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca отправлены в регионы Украины, вакцинация в стране начнется в сжатые сроки.Он также сообщил, что в области на сто процентов готовы к первому этапу вакцинации.Также Скичко отметил на своей странице, что первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев во вторник утром. Степанов сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что вакцинация против коронавируса на Украине начнется в семи областях и в Киеве в среду, первыми привьют медиков.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 317 694 человек, выздоровели 1 155 422 заболевших, летальных случаев — 25 461.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/vaktsinatsiya-1598683583.html
черкасская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6036b7cde0279e71e41d5404e05cdc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, черкасская область, украина

Украина начала вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca

14:21 24.02.2021 (обновлено: 17:30 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Черкасская область первая из регионов Украины получила вакцину от коронавируса — в общем 16,2 тысячи доз, сообщил в среду председатель областной государственной администрации Александр Скичко.
Ранее в среду министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первые дозы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca отправлены в регионы Украины, вакцинация в стране начнется в сжатые сроки.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 19:50
Литва "с радостью" отдаст Украине лишние дозы вакцины от COVID

"Черкасская область — первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация. В этот момент получаем 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca", — написал Скичко в Facebook.

Он также сообщил, что в области на сто процентов готовы к первому этапу вакцинации.
Также Скичко отметил на своей странице, что первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев во вторник утром. Степанов сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что вакцинация против коронавируса на Украине начнется в семи областях и в Киеве в среду, первыми привьют медиков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 317 694 человек, выздоровели 1 155 422 заболевших, летальных случаев — 25 461.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Черкасская областьУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния