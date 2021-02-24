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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598732946.html
В Москве за сутки госпитализировали 550 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 550 человек с COVID-19
Более 550 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:09
2021-02-24T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 550 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1719 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 889 356.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 550 человек с COVID-19

11:09 24.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 550 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1719 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 889 356.
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"В Москве выявлено 1417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 551 человек", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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