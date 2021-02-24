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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598732198.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:05
2021-02-24T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,05%, 2. Магаданская область - 0,06%, 3. Республика Алтай, Республика Хакасия, Еврейская автономная область - 0,07%", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/covid-daily-1598719349.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:05 24.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении
Медик и пациент в приемном отделении - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,05%, 2. Магаданская область - 0,06%, 3. Республика Алтай, Республика Хакасия, Еврейская автономная область - 0,07%", - говорится в сообщении.
Республиканская детская больница во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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В России выявили 11,7 тысячи новых случаев коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРеспублика Тыва
 
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