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Инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19
Инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19
Третья волна COVID-19 уже завершилась, но серьезного подъема заболеваемости не было, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:06
2021-02-24T10:06
2021-02-24T13:23
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Третья волна COVID-19 уже завершилась, но серьезного подъема заболеваемости не было, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.По мнению эксперта, это стало следствием того, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое количество населения.Тем не менее не исключена новая волна коронавируса, полагает инфекционист. Он пояснил, что в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности уже выработавшегося иммунитета может начаться новый подъем заболеваемости.Пока что, по его словам, новые мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19."Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный. Но если такие изменчивости произойдут, то подъем может быть", — заключил Вознесенский.
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РИА Новости
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сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Третья волна COVID-19 уже завершилась, но серьезного подъема заболеваемости не было, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
.
"Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место <…> после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло", — сказал он РИА Новости.
По мнению эксперта, это стало следствием того, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое количество населения.
Тем не менее не исключена новая волна коронавируса, полагает инфекционист. Он пояснил, что в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности уже выработавшегося иммунитета может начаться новый подъем заболеваемости.
Пока что, по его словам, новые мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19.
"Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный. Но если такие изменчивости произойдут, то подъем может быть", — заключил Вознесенский.