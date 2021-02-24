https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598717953.html

В Мурманской области сняли ряд ограничений по коронавирусу

В Мурманской области сняли ряд ограничений по коронавирусу

Власти Мурманской области ослабили ряд коронавирусных ограничений - возобновляется работа аквапарков, саун, соляриев и детских игровых центров, сообщил оперштаб РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:43

2021-02-24T09:43

2021-02-24T09:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

мурманская область

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МУРМАНСК, 24 фев – РИА Новости. Власти Мурманской области ослабили ряд коронавирусных ограничений - возобновляется работа аквапарков, саун, соляриев и детских игровых центров, сообщил оперштаб региона в среду."С сегодняшнего дня в Мурманской области снят запрет на круглосуточную работу соляриев, саун, бань и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. Также в этих объектах можно вновь использовать купели и бассейны", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в связи со смягчением ограничений в регионе разрешено возобновить работу аквапарков и других аналогичных объектов с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.Условие – загрузка объекта не более чем на 75% от единовременной пропускной способности и соблюдение иных правил организации работы. С 50 до 75% увеличена и загрузка бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах и других аналогичных объектах. До сих пор бассейны работали ровно вполовину от своей мощности. Помимо этого, увеличивается допустимое количество человек в рамках торжеств, проводимых в кафе, с 10 до 25.В начале недели прирост заразившихся коронавирусом в Мурманской области впервые с октября не превысил 100 человек в сутки. Всего с начала пандемии заболели более 46,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, мурманская область