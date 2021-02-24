https://ria.ru/20210224/kontrabanda-1598752766.html

Источник: главу рыбинской верфи обвинили в контрабанде военных катеров

Источник: главу рыбинской верфи обвинили в контрабанде военных катеров

Директор рыбинской судоверфи "Бэлл", бывший глава судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:26

2021-02-24T12:26

2021-02-24T12:26

ярославская область

рыбинск

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Директор рыбинской судоверфи "Бэлл", бывший глава судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню двух военных катеров под видом гражданских, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.Официально об уголовном деле в отношении Белкова в среду сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова."Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 февраля 2021 года в отношении Олега Белкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 226.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 апреля 2021 года", - заявила Козлова.Она затруднилась конкретизировать, в чем именно обвиняют Белкова.Управление ФСБ по региону не дает комментариев по поводу уголовного дела.Олег Белков в течение нескольких лет до середины 2018 года был гендиректором судостроительного завода "Вымпел", который специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных катеров, судов гражданского и военного назначения. В настоящее время возглавляет ООО "Судостроительная верфь "Бэлл".

ярославская область

рыбинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, рыбинск, происшествия