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Источник: главу рыбинской верфи обвинили в контрабанде военных катеров
Источник: главу рыбинской верфи обвинили в контрабанде военных катеров
Директор рыбинской судоверфи "Бэлл", бывший глава судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:26
2021-02-24T12:26
ярославская область
рыбинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Директор рыбинской судоверфи "Бэлл", бывший глава судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню двух военных катеров под видом гражданских, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.Официально об уголовном деле в отношении Белкова в среду сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова."Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 февраля 2021 года в отношении Олега Белкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 226.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 апреля 2021 года", - заявила Козлова.Она затруднилась конкретизировать, в чем именно обвиняют Белкова.Управление ФСБ по региону не дает комментариев по поводу уголовного дела.Олег Белков в течение нескольких лет до середины 2018 года был гендиректором судостроительного завода "Вымпел", который специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных катеров, судов гражданского и военного назначения. В настоящее время возглавляет ООО "Судостроительная верфь "Бэлл".
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ярославская область, рыбинск, происшествия

Источник: главу рыбинской верфи обвинили в контрабанде военных катеров

12:26 24.02.2021
 
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкСудостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске. Архивное фото
Судостроительный завод Вымпел в Рыбинске. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Директор рыбинской судоверфи "Бэлл", бывший глава судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню двух военных катеров под видом гражданских, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Официально об уголовном деле в отношении Белкова в среду сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 февраля 2021 года в отношении Олега Белкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 226.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 апреля 2021 года", - заявила Козлова.
Она затруднилась конкретизировать, в чем именно обвиняют Белкова.
"Это таможенная история. Выявили два военных катера, которые были провезены как гражданские. То есть это контрабанда военной техники", - сказал агентству источник в силовых структурах региона.
Управление ФСБ по региону не дает комментариев по поводу уголовного дела.
Олег Белков в течение нескольких лет до середины 2018 года был гендиректором судостроительного завода "Вымпел", который специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных катеров, судов гражданского и военного назначения. В настоящее время возглавляет ООО "Судостроительная верфь "Бэлл".
 
Ярославская областьРыбинскПроисшествия
 
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