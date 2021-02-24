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Германия выступила за консультации с США по "Северному потоку — 2"
Германия выступила за консультации с США по "Северному потоку — 2"
В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:19
2021-02-24T16:33
северный поток — 2
штеффен зайберт
германия
мид германии
сша
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций."Критическое отношение (к проекту "Северный поток 2" - ред.) со стороны США и американских политиков, которое разделяет не только президент, но и часть конгресса, нам известно. Я считаю, что американским друзьям известна позиция правительства ФРГ. Конечно, это тема, на которую мы говорим", - заявил, в свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
германия
сша
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северный поток — 2, штеффен зайберт, германия, мид германии, сша, берлин (город), в мире

Германия выступила за консультации с США по "Северному потоку — 2"

16:19 24.02.2021 (обновлено: 16:33 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций.

"Не могу пока сообщить о подобных переговорах. То, что мы хотели бы такие консультации и переговоры, об этом министр иностранных дел заявлял неоднократно", - заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Критическое отношение (к проекту "Северный поток 2" - ред.) со стороны США и американских политиков, которое разделяет не только президент, но и часть конгресса, нам известно. Я считаю, что американским друзьям известна позиция правительства ФРГ. Конечно, это тема, на которую мы говорим", - заявил, в свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
 
Северный поток — 2Штеффен ЗайбертГерманияМИД ГерманииСШАБерлин (город)В мире
 
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