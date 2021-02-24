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Германия выступила за консультации с США по "Северному потоку — 2"
Германия выступила за консультации с США по "Северному потоку — 2"
В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:19
2021-02-24T16:19
2021-02-24T16:33
северный поток — 2
штеффен зайберт
германия
мид германии
сша
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в мире
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций."Критическое отношение (к проекту "Северный поток 2" - ред.) со стороны США и американских политиков, которое разделяет не только президент, но и часть конгресса, нам известно. Я считаю, что американским друзьям известна позиция правительства ФРГ. Конечно, это тема, на которую мы говорим", - заявил, в свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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северный поток — 2, штеффен зайберт, германия, мид германии, сша, берлин (город), в мире