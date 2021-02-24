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Полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" стартовал в Томске
Полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" стартовал в Томске
Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стартовал в Томском... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:03
2021-02-24T15:03
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
образовательный центр "сириус"
томский государственный педагогический университет
артек
образование - общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стартовал в Томском государственном педагогическом университете для участников состязания из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"Конкурсные испытания, включающие кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов), проектный спринт "Школа будущего" (разработка решений для конкретных школ региона) и стратегическую игру "Педагогический ориентир", пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами."Цель конкурса "Учитель будущего. Студенты" – поиск, развитие, поддержка перспективных студентов, которые хотят развиваться и планируют связать свою будущую деятельность с учительской профессией. В ходе отборочных этапов мы наблюдали живой интерес к конкурсу среди представителей более чем 400 вузов России. Мы рады, что активные, талантливые студенты различных специальностей планируют стать учителями. Уверен, участие в конкурсе даст рывок будущим педагогам для личностного и профессионального развития", – привели в пресс-службе слова руководителя проекта Андрея Богданцева.Финалисты конкурса получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также в Образовательном центре "Сириус".Конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), образовательный центр "сириус", томский государственный педагогический университет, артек, образование - общество

Полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" стартовал в Томске

15:03 24.02.2021
 
© Фото : Администрация Томской областиПолуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" в Томске
Полуфинал конкурса Учитель будущего. Студенты в Томске - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Администрация Томской области
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стартовал в Томском государственном педагогическом университете для участников состязания из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
Конкурсные испытания, включающие кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов), проектный спринт "Школа будущего" (разработка решений для конкретных школ региона) и стратегическую игру "Педагогический ориентир", пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.
"Цель конкурса "Учитель будущего. Студенты" – поиск, развитие, поддержка перспективных студентов, которые хотят развиваться и планируют связать свою будущую деятельность с учительской профессией. В ходе отборочных этапов мы наблюдали живой интерес к конкурсу среди представителей более чем 400 вузов России. Мы рады, что активные, талантливые студенты различных специальностей планируют стать учителями. Уверен, участие в конкурсе даст рывок будущим педагогам для личностного и профессионального развития", – привели в пресс-службе слова руководителя проекта Андрея Богданцева.
Финалисты конкурса получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также в Образовательном центре "Сириус".
Конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
Студенты во время тестирования - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 13:42
Организаторы рассказали о тестах конкурса "Учитель будущего. Студенты"
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Образовательный центр "Сириус"Томский государственный педагогический университетАртекОбразование - Общество
 
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