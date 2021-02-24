https://ria.ru/20210224/konkurs-1598781850.html

Полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" стартовал в Томске

Полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" стартовал в Томске

Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стартовал в Томском... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:03

2021-02-24T15:03

2021-02-24T15:03

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

образовательный центр "сириус"

томский государственный педагогический университет

артек

образование - общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", стартовал в Томском государственном педагогическом университете для участников состязания из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"Конкурсные испытания, включающие кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов), проектный спринт "Школа будущего" (разработка решений для конкретных школ региона) и стратегическую игру "Педагогический ориентир", пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами."Цель конкурса "Учитель будущего. Студенты" – поиск, развитие, поддержка перспективных студентов, которые хотят развиваться и планируют связать свою будущую деятельность с учительской профессией. В ходе отборочных этапов мы наблюдали живой интерес к конкурсу среди представителей более чем 400 вузов России. Мы рады, что активные, талантливые студенты различных специальностей планируют стать учителями. Уверен, участие в конкурсе даст рывок будущим педагогам для личностного и профессионального развития", – привели в пресс-службе слова руководителя проекта Андрея Богданцева.Финалисты конкурса получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также в Образовательном центре "Сириус".Конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://sn.ria.ru/20210128/uchitel-1594947978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), образовательный центр "сириус", томский государственный педагогический университет, артек, образование - общество