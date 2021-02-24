https://ria.ru/20210224/kompleks-1598810243.html

На тюменском комплексе по выращиванию бройлеров созданы 800 рабочих мест

На тюменском комплексе по выращиванию бройлеров созданы 800 рабочих мест

Более 800 рабочих мест созданы на комплексе по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год, строящемся в рамках реализации крупного... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:57

2021-02-24T16:57

2021-02-24T16:57

тюменская область

тюменская область

юргинский район

экономика

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ТЮМЕНЬ, 24 фев — РИА Новости. Более 800 рабочих мест созданы на комплексе по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год, строящемся в рамках реализации крупного инвестиционного проекта, в котором участвуют две сельские территории – Голышмановский городской округ и Юргинский район Тюменской области, сообщает пресс-служба областного правительства.По ее данным, на сегодняшний день завершено строительство практически всех объектов комплекса, в том числе комбикормового завода мощностью 120 тысяч тонн в год, племенного репродуктора и инкубатория, убойного цеха, а также пяти из семи откормочных площадок. В поселке Голышманово также возведены три многоквартирных дома для сотрудников. На строительстве жилья и производственных объектов были заняты в основном тюменские подрядчики.Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, но оно уже выпускает около 150 тонн продукции в день. Ее качество и технологические процессы контролирует интеллектуальная система видеонаблюдения.В свою очередь председатель совета директоров компании-инвестора ГК "Руском" Темури Латария сообщил, что компания совместно с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья реализует уникальный образовательный проект, предусматривающий создание на базе вуза специальной корпоративной группы, что позволит готовить специалистов для работы на конкретном предприятии, исходя из прогнозируемых потребностей в квалифицированных кадрах.

https://ria.ru/20210218/reproduktor-1598015821.html

тюменская область

юргинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, юргинский район, экономика