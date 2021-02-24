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Тюменская область
https://ria.ru/20210224/kompleks-1598810243.html
На тюменском комплексе по выращиванию бройлеров созданы 800 рабочих мест
На тюменском комплексе по выращиванию бройлеров созданы 800 рабочих мест
Более 800 рабочих мест созданы на комплексе по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год, строящемся в рамках реализации крупного... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:57
2021-02-24T16:57
тюменская область
тюменская область
юргинский район
экономика
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ТЮМЕНЬ, 24 фев — РИА Новости. Более 800 рабочих мест созданы на комплексе по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год, строящемся в рамках реализации крупного инвестиционного проекта, в котором участвуют две сельские территории – Голышмановский городской округ и Юргинский район Тюменской области, сообщает пресс-служба областного правительства.По ее данным, на сегодняшний день завершено строительство практически всех объектов комплекса, в том числе комбикормового завода мощностью 120 тысяч тонн в год, племенного репродуктора и инкубатория, убойного цеха, а также пяти из семи откормочных площадок. В поселке Голышманово также возведены три многоквартирных дома для сотрудников. На строительстве жилья и производственных объектов были заняты в основном тюменские подрядчики.Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, но оно уже выпускает около 150 тонн продукции в день. Ее качество и технологические процессы контролирует интеллектуальная система видеонаблюдения.В свою очередь председатель совета директоров компании-инвестора ГК "Руском" Темури Латария сообщил, что компания совместно с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья реализует уникальный образовательный проект, предусматривающий создание на базе вуза специальной корпоративной группы, что позволит готовить специалистов для работы на конкретном предприятии, исходя из прогнозируемых потребностей в квалифицированных кадрах.
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тюменская область, юргинский район, экономика

На тюменском комплексе по выращиванию бройлеров созданы 800 рабочих мест

16:57 24.02.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской областиПолномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Голышмановский городской округ
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Голышмановский городской округ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 24 фев — РИА Новости. Более 800 рабочих мест созданы на комплексе по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год, строящемся в рамках реализации крупного инвестиционного проекта, в котором участвуют две сельские территории – Голышмановский городской округ и Юргинский район Тюменской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
По ее данным, на сегодняшний день завершено строительство практически всех объектов комплекса, в том числе комбикормового завода мощностью 120 тысяч тонн в год, племенного репродуктора и инкубатория, убойного цеха, а также пяти из семи откормочных площадок. В поселке Голышманово также возведены три многоквартирных дома для сотрудников. На строительстве жилья и производственных объектов были заняты в основном тюменские подрядчики.
Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, но оно уже выпускает около 150 тонн продукции в день. Ее качество и технологические процессы контролирует интеллектуальная система видеонаблюдения.
"Появление на сельских территориях инновационных предприятий, создание новых рабочих мест на высокотехнологичных агропроизводствах меняет к лучшему качество жизни людей, повышает престиж крестьянского труда", – отметил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрел комплекс.
В свою очередь председатель совета директоров компании-инвестора ГК "Руском" Темури Латария сообщил, что компания совместно с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья реализует уникальный образовательный проект, предусматривающий создание на базе вуза специальной корпоративной группы, что позволит готовить специалистов для работы на конкретном предприятии, исходя из прогнозируемых потребностей в квалифицированных кадрах.
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