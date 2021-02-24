https://ria.ru/20210224/kitay-1598795270.html

В континентальном КНР не выявлено новых локальных случаев COVID-19

В континентальном КНР не выявлено новых локальных случаев COVID-19

В континентальной части Китая во вторник отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:45

2021-02-24T15:45

2021-02-24T15:45

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

китай

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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая во вторник отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Во вторник в континентальной части страны было зафиксировано 12 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19.В Шанхае было зарегистрировано три новых пациента с подозрением на заражение, прибывших из-за рубежа. Летальные случаи от заболевания в тот день также отсутствовали, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210218/pandemiya-1597976576.html

китай

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2021

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коронавирус covid-19, китай