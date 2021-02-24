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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210224/kitay-1598795270.html
В континентальном КНР не выявлено новых локальных случаев COVID-19
В континентальном КНР не выявлено новых локальных случаев COVID-19
В континентальной части Китая во вторник отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:45
2021-02-24T15:45
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая во вторник отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Во вторник в континентальной части страны было зафиксировано 12 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19.В Шанхае было зарегистрировано три новых пациента с подозрением на заражение, прибывших из-за рубежа. Летальные случаи от заболевания в тот день также отсутствовали, сообщили в ведомстве.
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коронавирус covid-19, китай

В континентальном КНР не выявлено новых локальных случаев COVID-19

15:45 24.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНабережная Вайтань и район Пудун в Шанхае
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая во вторник отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Во вторник в континентальной части страны было зафиксировано 12 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19.
Рабочие разгружают самолет с вакциной от коронавирусной инфекции из Китая в международном аэропорту Пномпень в Камбоджи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 12:01Россия-Китай: Главное
Китай внес четыре предложения по борьбе с пандемией COVID-19
В Шанхае было зарегистрировано три новых пациента с подозрением на заражение, прибывших из-за рубежа. Летальные случаи от заболевания в тот день также отсутствовали, сообщили в ведомстве.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
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