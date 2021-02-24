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В Кирове ищут пнувшего пожилого инвалида мужчину
В Кирове ищут пнувшего пожилого инвалида мужчину
Полиция в Кирове проводит проверку после инцидента в магазине, где мужчина пнул в спину пожилого человека с тростью, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:22
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россия
киров
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев — РИА Новости. Полиция в Кирове проводит проверку после инцидента в магазине, где мужчина пнул в спину пожилого человека с тростью, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.В среду в местных пабликах в социальных сетях было опубликовано видео, снятое в магазине на Октябрьском проспекте, где крепкий молодой человек ударил ногой по спине пожилого инвалида, который мешал ему пройти. Когда инвалид упал, мужчина прошел мимо."В УМВД России по городу Кирову проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта. По результатам будет дана правовая оценка произошедшего", — сказали агентству в пресс-службе ведомства.
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россия
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60
Пожилого инвалида при входе в магазин пнули в спину
В Кирове пожилого инвалида пнули в спину. А все из-за того, что он мешал пройти в магазин какой-то неадекватной парочке. Хорошо, что все сняла камера наблюдения. Надеемся, что этот случай не останется безнаказанным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, киров, происшествия

В Кирове ищут пнувшего пожилого инвалида мужчину

15:22 24.02.2021 (обновлено: 15:50 24.02.2021)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев — РИА Новости. Полиция в Кирове проводит проверку после инцидента в магазине, где мужчина пнул в спину пожилого человека с тростью, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
В среду в местных пабликах в социальных сетях было опубликовано видео, снятое в магазине на Октябрьском проспекте, где крепкий молодой человек ударил ногой по спине пожилого инвалида, который мешал ему пройти. Когда инвалид упал, мужчина прошел мимо.
"В УМВД России по городу Кирову проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта. По результатам будет дана правовая оценка произошедшего", — сказали агентству в пресс-службе ведомства.
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