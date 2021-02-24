Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598806561.html
Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии
Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:38
2021-02-24T16:41
россия
садыр жапаров
владимир путин
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598833237_0:0:2951:1659_1920x0_80_0_0_9e5c4094c47973d61d7c7713d4946051.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в Бишкеке.Путин отметил, что между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, привилегированные отношения."И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что этот визит пойдет на пользу развития двусторонних отношений."Еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе, и поправки в основной закон Кыргызстана будут способствовать стабилизации в Республике и будут создавать условия для поступательного развития и самого государства, ну и конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598722490.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598800776_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_2a335b0563ceae8fc5879e449c5ece0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, садыр жапаров, владимир путин, бишкек, киргизия, в мире

Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии

16:38 24.02.2021 (обновлено: 16:41 24.02.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в Бишкеке.
Путин отметил, что между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, привилегированные отношения.
"И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что этот визит пойдет на пользу развития двусторонних отношений.
"Еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе, и поправки в основной закон Кыргызстана будут способствовать стабилизации в Республике и будут создавать условия для поступательного развития и самого государства, ну и конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал Путин.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 10:16
Президент Киргизии рассказал о дружбе с Россией
 
РоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния