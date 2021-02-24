https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598806561.html

Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии

Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:38

2021-02-24T16:38

2021-02-24T16:41

россия

садыр жапаров

владимир путин

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598833237_0:0:2951:1659_1920x0_80_0_0_9e5c4094c47973d61d7c7713d4946051.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в Бишкеке.Путин отметил, что между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, привилегированные отношения."И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что этот визит пойдет на пользу развития двусторонних отношений."Еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе, и поправки в основной закон Кыргызстана будут способствовать стабилизации в Республике и будут создавать условия для поступательного развития и самого государства, ну и конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598722490.html

россия

бишкек

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, садыр жапаров, владимир путин, бишкек, киргизия, в мире