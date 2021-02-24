https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598806561.html
Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии
Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:38
2021-02-24T16:38
2021-02-24T16:41
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в Бишкеке.Путин отметил, что между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, привилегированные отношения."И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что этот визит пойдет на пользу развития двусторонних отношений."Еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе, и поправки в основной закон Кыргызстана будут способствовать стабилизации в Республике и будут создавать условия для поступательного развития и самого государства, ну и конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал Путин.
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россия, садыр жапаров, владимир путин, бишкек, киргизия, в мире
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым
выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в Бишкеке.
Путин отметил, что между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, привилегированные отношения.
"И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что этот визит пойдет на пользу развития двусторонних отношений.
"Еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе, и поправки в основной закон Кыргызстана будут способствовать стабилизации в Республике и будут создавать условия для поступательного развития и самого государства, ну и конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал Путин.