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Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова в интервью изданию Tatler впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T05:13
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шоубиз
москва
дтп
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова в интервью изданию Tatler впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Авария произошла в октябре. Тогда Короткова за рулем Mercedes Gelandewagen сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Его откинуло на проезжую часть, где на него наехал Jaguar XK. От травм мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга из-за сработавшей подушки безопасности и была доставлена в больницу.По словам Коротковой, после аварии она "жила в аду", не могла есть и спать. "Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария", — рассказала она.Девушка призналась, что после трагического инцидента долго вообще не могла появляться на публике и почти все время проводила дома в окружении друзей и родных. Только благодаря их поддержке она смогла пережить эту ситуацию.Модель добавила, что до сих пор не может садиться за руль и ездит только с водителем.
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москва, дтп

Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием

05:13 24.02.2021 (обновлено: 10:31 24.02.2021)
 
© Фото : @korotkova_viktoriya/InstagramВиктория Короткова
Виктория Короткова - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : @korotkova_viktoriya/Instagram
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова в интервью изданию Tatler впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
Авария произошла в октябре. Тогда Короткова за рулем Mercedes Gelandewagen сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Его откинуло на проезжую часть, где на него наехал Jaguar XK. От травм мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга из-за сработавшей подушки безопасности и была доставлена в больницу.
Кадры с места смертельной аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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По словам Коротковой, после аварии она "жила в аду", не могла есть и спать. "Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария", — рассказала она.
Девушка призналась, что после трагического инцидента долго вообще не могла появляться на публике и почти все время проводила дома в окружении друзей и родных. Только благодаря их поддержке она смогла пережить эту ситуацию.
Модель добавила, что до сих пор не может садиться за руль и ездит только с водителем.
 
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