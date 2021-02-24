https://ria.ru/20210224/kholostyak-1598706375.html

Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием

Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием

Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова в интервью изданию Tatler впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T05:13

2021-02-24T05:13

2021-02-24T10:31

шоубиз

москва

дтп

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова в интервью изданию Tatler впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Авария произошла в октябре. Тогда Короткова за рулем Mercedes Gelandewagen сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Его откинуло на проезжую часть, где на него наехал Jaguar XK. От травм мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга из-за сработавшей подушки безопасности и была доставлена в больницу.По словам Коротковой, после аварии она "жила в аду", не могла есть и спать. "Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария", — рассказала она.Девушка призналась, что после трагического инцидента долго вообще не могла появляться на публике и почти все время проводила дома в окружении друзей и родных. Только благодаря их поддержке она смогла пережить эту ситуацию.Модель добавила, что до сих пор не может садиться за руль и ездит только с водителем.

https://ria.ru/20201006/dtp-1578339734.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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